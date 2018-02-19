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Музей связи "Ростелекома" приглашает на день открытых дверей во Владивостоке

19 Февраля 2018, 13:05 | Приморье

22 февраля с 10.00 до 15.00 во Владивостоке в музейно-выставочном центре «Ростелекома» пройдет день открытых дверей, посвященный Дню защитника Отечества.

Для гостей будет организована обзорная экскурсия. Участники узнают о развитии связи на Дальнем Востоке, увидят коллекцию телефонных аппаратов: от трубки Белла до сотовых телефонов. Дети освоят «морзянку» и научаться передавать информацию с помощью оптического телеграфа Кулибина.

«Гости услышат о работе военных связистов и их подвигах в годы Великой Отечественной войны. И увидят более 2 тысяч экспонатов, многие из которых в рабочем состоянии. Так, если поднять трубку шахтного телефона, то услышишь длинный гудок», – отметил куратор музея Борис Василькевич.

В 2018 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполнится 16 лет. За это время музей посетили 6 тысяч человек. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (423) 240 60 58. Посещение бесплатно.

Музей расположен по адресу: Владивосток, Светланская, 57. 

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  экскурсия  музей связи  Ростелеком 



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