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Рыбопромышленные компании Приморья будут строить суда за счет инвестиционных квот
В Приморском крае насчитывается более 500 рыбопромысловых судов, однако основная проблема заключается в том, что в большинстве случаев возраст их превышает 30 лет.
По поручению Президента России Владимира Путина пятая часть всех квот на добычу рыбы в стране отдана под инвестиционные цели. В частности, занимаясь рыбным промыслом, компании могут вложить средства в покупку новых судов на отечественных судоверфях. Такая возможность уже привлекла интерес ряда приморских рыбопромышленных компаний. Об этом рассказал врио Губернатора края Андрей Тарасенко в одном из интервью в рамках Российского инвестиционного форума, сообщили Делововой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
По словам главы Приморья, рыбная отрасль – одна из приоритетных для развития региона.
«Обновляется отраслевой флот очень медленно, за год у нас прибавилось только 11 рыбопромысловых судов. Уверен, что инвестиционные квоты помогут нам решить эту задачу», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Так, намерение по строительству судов уже выразили несколько компаний. Например, в четвертом квартале этого года «Преображенская база тралового флота» собирается начать строительство большого морозильного рыболовного траулера. А в планах у компании «Антей» – приобретение сразу двух судов. Закладка одного из них – предназначенного для специализированного промысла краба – также начнется в этом году.
Вместе с тем, подчеркнул глава Приморья, данные суда будут строиться на судоверфях в западных регионах страны. Наши отраслевые предприятия – “Дальневосточный центр судостроения и судоремонта”, “Центр судоремонта “Дальзавод”, “Находкинский судоремонтный завод” заинтересованы» – готовы работать, но пока у них нет опыта проектирования и строительства «под ключ» таких судов.
«Над этим тоже надо работать, всем вместе, на всех уровнях, чтобы привлечь инвесторов на дальневосточные и приморские судостроительные предприятия», – отметил Андрей Тарасенко.
Подчеркнуто, что в крае созданы хорошие условия для строительства среднетоннажного флота, с помощью которого еще в советское время рыбопромысловики вылавливали минтай и сельдь.
«Сегодня строительство среднетоннажных сейнеров не входит в число инвестируемых проектов, поэтому мы предложили внести дополнение в постановление об инвестиционных квотах. Приморью очень нужны такие суда. Мы сможем увеличить добычу рыбы, в том числе дальневосточной сардины иваси», – отметил Андрей Тарасенко.
Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина 20% квот добычи предоставлено «на инвестиционные цели» – закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов.
Справочно: Российский инвестиционный форум проходит в Олимпийском парке Сочи 15-16 февраля. В этом году программа форума представлена тремя тематическими блоками, два из которых посвящены региональному развитию.
15 февраля прошло пленарное заседание «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», на котором выступил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 16 февраля состоится встреча Премьер-министра с руководителями субъектов Российской Федерации. Оба мероприятия – с участием Андрея Тарасенко.
Помимо участия в деловой программе форума, врио Губернатора Приморья проводит переговоры с представителями бизнеса, федеральных структур, подписывает соглашения.
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