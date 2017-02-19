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В Приморье с 1 апреля резко подешевеет электроэнергия
В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Об этом во Владивостоке сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время совещания с представителями краевых органов власти.
"Рассчитываем, что с 1 апреля по Приморью энерготариф для предприятий снизится с 4,04 до 3,19 рублей за 1 кВт/ч. То есть снижение составит более чем 20%. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих в регионе предприятий", - отметил Александр Галушка.
Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных Президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 года, сообщили "Золотому Рогу" в Минвостокразвития РФ.
Как подчеркнул глава Минвостокразвития, с принятием закона о снижении энерготарифов "восстанавливается экономическая справедливость" в отношении регионов Дальнего Востока. "По предварительным оценкам, снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов для развития экономики на Дальнем Востоке", - отметил Александр Галушка.
В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65%, в Якутии – на 50%, на Сахалине – 46%, Магаданской области – 34%. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20%, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.
Как ранее в январе комментировал снижение дальневосточных энерготарифов до общероссийского уровня вице-премьер – полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, на разработку "достаточно сложного механизма" уйдет примерно три месяца.
По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, реализуется важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, в том числе реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых механизмов – территорий опережающего развития, Свободного порта, "дальневосточного гектара". Он отметил, что "снижение затрат на энергоресурсы для предпринимателей – краеугольный вопрос, решение этой задачи позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения".
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