Книгоиздание на Дальнем Востоке: суровая реальность и широкие горизонты

Книжное дело на Дальнем Востоке существует, как говорится, «не благодаря, а вопреки», считает генеральный директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» Александр КОЛЕСОВ

Есть и самобытные авторы, и ценные архивные материалы, и яркие идеи, и заинтересованные читатели… Не хватает государственной поддержки - без нее отрасли не выжить, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- В прошлом году в издательстве «Рубеж» стартовал проект «Антология дальневосточной литературы» в 12 томах. На какой стадии он находится?

- Мы подготовили к печати первый, почти 900-страничный, том, посвященный литературе Приморского края, - 35 авторов за более чем сто лет, начиная с Владимира АРСЕНЬЕВА и заканчивая Лорой БЕЛОИВАН и Василием АВЧЕНКО. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за финансовую поддержку депутатов фракции партии «Единая Россия» Законодательного собрания Приморья и лично председателя Виктора ГОРЧАКОВА.

Нашим партнером по проекту стали Азиатско-тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) во главе с Александром ЗУБРИЦКИМ, кроме того нам удалось привлечь широкую литературную общественность, студентов. В состав антологии войдут 9 томов региональной прозы (по числу краев и областей Дальнего Востока), в десятом томе будет собрана вся дальневосточная поэзия, в одиннадцатом - литература дальневосточной эмиграции (проза и поэзия), в двенадцатом - национальный фольклор. Издание подобной антологии - колоссальный труд, который на первый взгляд может показаться неподъемным, но на сегодняшний день большинство томов уже составлены. К сожалению, книги дальневосточной классики в течение четверти века практически не издавались. Многие авторы незаслуженно забыты широким читателем, и наша задача - возродить интерес к дальневосточной литературе. Надо признать, что ДФО вообще испытывает острый дефицит регионообразующих культурологических проектов, поэтому выпуск антологии так важен для всех нас.

- За время работы «Рубежа» оформился целый круг авторов, которых больше никто не издает - ни в России, ни за границей. Чем порадуете читателей в ближайшей перспективе?

- Если говорить об эксклюзивности нашего материала, то это действительно так, именно поэтому он востребован. По словам Бориса КУПРИЯНОВА, возглавляющего московский книжный магазин «Фаланстер», «Рубеж» - единственное малое издательство России, у которого практически все книги продаются в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается планов, то скоро выйдут в свет книги Ивана БАСАРГИНА, Виктора ПОЖИДАЕВА, Анатолия ЛЕБЕДЕВА, Владимира СЕМЕНЧИКА, Константина ДМИТРИЕНКО. Готовится к печати «Чилима» - повесть в рассказах Игоря КРОТОВА о Владивостоке 90-х годов.

Если говорить о литературе non fiction, хочу в первую очередь отметить юбилейный фотоальбом к 75-летию Сергея ДОВЛАТОВА, у которого, как известно, есть владивостокские корни. То, что эта книга выходит на Дальнем Востоке, - выбор фотографа Нины АЛОВЕРТ (Нью-Йорк) и наследников Довлатова. Еще один интересный проект - книга известного краеведа Валерия МАРКОВА об Осипе МАНДЕЛЬШТАМЕ во Владивостоке.

В последнее время много говорят о туристической привлекательности региона, и это тоже важная часть нашей работы. Сейчас мы готовим большую иллюстрированную книгу о Дальневосточном морском заповеднике и несколько юбилейных изданий к 50-летию Приморской картинной галереи.

Еще один проект - «Путешествие по Дальнему Востоку»: это серия альбомных, богато иллюстрированных путеводителей. Пилотным изданием в этой серии мы считаем альбом «Приморский край. Берега и люди», который вышел в конце минувшего года. Затем - четыре иллюстрированных издания «Города Сахалинской области», куда вошли Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск и Невельск. Здесь подробно освещается история Сахалина с древнейших времен до наших дней. По тому же образцу будет построен юбилейный альбом, посвященный Уссурийску (в этом году городу исполняется 150 лет). Надеемся, что проект получит свое продолжение.

- Интерес к истории региона растет, но литературы для широкого читателя катастрофически не хватает, особенно это касается древности и средневековья…

- Дальневосточники по большей части не знают истории своего региона, так как по идеологическим соображениям, из-за пограничного вопроса, эта тема долгое время была табуирована. В наш книжный магазин «Невельской» постоянно приходят люди разных возрастов, которые ищут книги по истории царства Бохай, империи чжурчженей и - нигде не могут найти. Подобной литературы для широкого читателя просто нет - есть лишь отдельные монографии по узким вопросам.

Если нынешняя российская власть хочет сохранить население на Дальнем Востоке, и не просто сохранить, а дать импульс развитию региона, нужно объяснить людям, которые здесь живут, что было на этой земле до нас и почему мы сюда пришли...

Не так давно наше издательство приступило к работе над книгой по древней и средневековой истории Приморья, разумеется, в соавторстве с ведущими научными сотрудниками Института истории ДВО РАН и другими дальневосточными историками и краеведами, а также с зарубежными партнерами в Китае и Южной Корее.

Если говорить о других изданиях по истории региона, то весной мы планируем презентовать книгу «Владеть Востоком» о предпринимателях, меценатах и просветителях, которые вложили свою энергию в развитие региона начиная со второй половины XIX века до 20-х годов ХХ столетия. Это наш совместный проект с Приморским филиалом Общественной организации «Деловая Россия».

- Знаю, что многих читателей интересует, когда будет продолжено издание 6-томного собрания сочинений Владимира Арсеньева.

- Мы возобновили сотрудничество с Обществом изучения Амурского края и к концу года планируем выпустить четвертый том, куда войдут исследовательские работы. Кроме того, совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) мы будем издавать Алексея БУДИЩЕВА, который работал на Дальнем Востоке в начале 1860-х годов и первым дал описание лесов в регионе. Сейчас готовится к печати его книга, которая не переиздавалась уже более 130 лет, а также рапорты, недавно обнаруженные в архивах приморским ботаником Юрием МАНЬКО.

Обратившись к Будищеву, мы сможем лучше понять сегодняшние проблемы природопользования и сохранения лесов на Дальнем Востоке, в его работах вся основная проблематика уже прописана. Говоря в общем и целом, мы сидим на мешках с сокровищами: в архивах и музеях Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга хранится столько удивительных книг, документов, неопубликованных рукописей, касающихся истории, культуры, природы региона, что издатели обеспечены работой на долгие годы вперед.

- Несмотря на это, книгоиздание в регионе по-прежнему в кризисе…

- Выпуск серьезной литературы на самом деле недешевое удовольствие. Чтобы пересчитать эффективные дальневосточные издательства, работающие на постоянной основе и имеющие какой-то вес, хватит пальцев одной руки. И если государство заинтересовано в том, чтобы книжное дело на Дальнем Востоке не заглохло окончательно, надо приложить усилия, в первую очередь сформировать программы развития как на местном, так и на федеральном уровне.

Мы считаем, что самые важные, знаковые направления или хотя бы отдельные издания должны финансироваться из бюджета, тогда они, как локомотив, будут двигать за собой все остальные проекты, будут способствовать привлечению инвесторов. Других вариантов выхода из кризиса я не вижу.

Что действительно внушает энтузиазм - так это востребованность традиционной книги в современном мире, в России и в регионе в частности. Что бы там ни говорили, бумажная книга жива и чувствует себя вполне комфортно - я убедился в этом посетив крупнейшие международные книжные ярмарки - в Нью-Йорке, Франкфурте-на-Майне и Пекине. А вот электронная книга там по-прежнему представлена очень скромно.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Увы, владивостокские книжные магазины зачастую неспособны удовлетворить читательский голод продвинутой аудитории…

- Такая ситуация складывается сегодня по всему региону. В последние годы издается колоссальное количество книг, которые мне действительно хочется прочитать, но сюда они не доходят. Полтора года назад мы открыли во Владивостоке книжный магазин «Невельской» - это малоформатный проект, здесь продаются книги издательства «Рубеж» и некоторые другие (в основном тематически привязанные к Дальнему Востоку), которых в городе вы больше нигде не найдете. Чего не хватает Владивостоку - так это большого современного книжного магазина, который не только имел бы широкий ассортимент качественной литературы, но и стал бы местом общения. Я видел такие магазины в Европе и даже в Китае: столики, диваны, кофе, свежие литературные журналы, хороший библиотечный фонд и - соответствующая атмосфера.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.