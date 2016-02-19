Второй Тихоокеанский турфорум получит всероссийский статус

Второй Тихоокеанский туристский форум, который пройдет в Приморье в мае 2016 года, приобретет всероссийский статус. Об этом заявил вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ в ходе первого заседания дирекции форума. По словам заместителя главы региона, такое решение принято на уровне Ростуризма, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«С момента проведения первого Тихоокеанского туристского форума мы внесли несколько важных изменений в его концепцию. Во-первых, на уровне Ростуризма достигнуто решение о том, что второй ТТФ приобретет всероссийский статус», - сообщил он. Сергей Нехаев добавил, что на федеральном уровне уже сформирован оргкомитет форума, который возглавляет руководитель Ростуризма Олег Сафонов. В оргкомитет также вошли представители туристических ассоциаций и Торгово-промышленной палаты России.

Напомним, первый Тихоокеанский туристский форум и одно из его ключевых событий - выставка PITE - прошли с 21 по 23 мая 2015 года на острове Русском в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.