Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Второй Тихоокеанский турфорум получит всероссийский статус
Второй Тихоокеанский туристский форум, который пройдет в Приморье в мае 2016 года, приобретет всероссийский статус. Об этом заявил вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ в ходе первого заседания дирекции форума. По словам заместителя главы региона, такое решение принято на уровне Ростуризма, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«С момента проведения первого Тихоокеанского туристского форума мы внесли несколько важных изменений в его концепцию. Во-первых, на уровне Ростуризма достигнуто решение о том, что второй ТТФ приобретет всероссийский статус», - сообщил он. Сергей Нехаев добавил, что на федеральном уровне уже сформирован оргкомитет форума, который возглавляет руководитель Ростуризма Олег Сафонов. В оргкомитет также вошли представители туристических ассоциаций и Торгово-промышленной палаты России.
Напомним, первый Тихоокеанский туристский форум и одно из его ключевых событий - выставка PITE - прошли с 21 по 23 мая 2015 года на острове Русском в Приморье.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- ДВМП не спускает флаг
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
Новости раздела
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- "Это настоящая золотая жила"
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги