www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Второй Тихоокеанский турфорум получит всероссийский статус

19 Февраля 2016, 10:05 | Приморье

Второй Тихоокеанский туристский форум, который пройдет в Приморье в мае 2016 года, приобретет всероссийский статус. Об этом заявил вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ в ходе первого заседания дирекции форума. По словам заместителя главы региона, такое решение принято на уровне Ростуризма, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«С момента проведения первого Тихоокеанского туристского форума мы внесли несколько важных изменений в его концепцию. Во-первых, на уровне Ростуризма достигнуто решение о том, что второй ТТФ приобретет всероссийский статус», - сообщил он. Сергей Нехаев добавил, что на федеральном уровне уже сформирован оргкомитет форума, который возглавляет руководитель Ростуризма Олег Сафонов. В оргкомитет также вошли представители туристических ассоциаций и Торгово-промышленной палаты России.

Напомним, первый Тихоокеанский туристский форум и одно из его ключевых событий - выставка PITE - прошли с 21 по 23 мая 2015 года на острове Русском в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: туризм  форум 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru