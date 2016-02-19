Дешевого и доступного жилья в Приморье ожидать не стоит

Президентское пожелание строительному комплексу России - выйти на ввод 1 кв. метра нового жилья в год на каждого россиянина - в Приморье вряд ли сможет быть выполнено до 2020 года. Согласно оптимистическому прогнозу, по итогам 2015 года Приморье реально могло осилить ввод 670 тыс. кв. метров жилья. Однако по данным статистики, к 31 декабря было сдано в эксплуатацию лишь 510,358 тыс. кв. метров, или примерно 76% от планировавшегося объема. Несложный расчет показывает, что на каждого приморца было построено всего 0,26 кв. метра жилья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При этом надо помнить, что прошлогодний прирост жилищного фонда частично был съеден объемами жилья, выбывающего из эксплуатации.

По Владивостоку падение ввода жилья оказалось еще глубже, чем в среднем по краю, – на 44,2%. Всего в городе было введено 136,1 тыс. кв. метров, в том числе 54,7 тысячи - индивидуальными застройщиками. Активность индивидуалов за минувший год снизилась на 52,4%. В целом деятельность по виду "Строительство" в городе уменьшилась на 34,8%.

А про "Дальспецстрой" забыли

В списках сданных объектов во Владивостоке почему-то не значатся три новых многоквартирных дома панельной теплой 83-й серии, строившиеся ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" по заказу Минобороны по ул. Адмирала Смирнова в жилом районе Снеговая Падь. Известно, что в один из них, дом №16, уже начали заселяться люди, хотя "Водоканал", считая дом несданным, не подключил его к водоснабжению. А дома №14 и №18 не только остаются без воды, но и требуют предсдаточной подготовки. Строители вроде бы передали №16 в руки управляющей компании, и в "Дальспецстрое" утверждают, что все необходимые мероприятия по этим домам были выполнены в полном объеме, и соответственно заказчику и управляющей компании были предоставлены все документы по вводу объектов. Как бы то ни было, для статистики более 30 тыс. кв. метров жилья – цифра значительная.

Отсутствие ввода жилья по "Дальспецстрою", который в прошлом был приморским лидером по этому показателю, позволило на первые позиции "на своем поле" выйти ИК "Восточные ворота".

Строительными компаниями был введен ряд крупных жилых зданий и комплексов. Во Владивостоке – дом на ул. Отлогой, 10 компанией ООО "ДАЛТА-Восток-1"; дом №2 в комплексе на мысе Купера компанией ООО "Промакфес"; 23-этажный дом в ЖК "Алые паруса", построенный компанией ООО с иностранными инвестициями "Армада". В Уссурийске – жилой дом на ул. Крестьянской, 75 компании ООО "Стройтрест 34"; группа домов на ул. Выгонной, 4 компании ООО "Регион-П"; дом на ул. Чичерина, 124 ООО "Уссурстройгрупп". В Находке появился 120-квартирный дом на ул. Мичманской 12, построенный ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю".

Основная часть построенного в минувшем году в крае жилья приходится на Владивосток, Уссурийск и Артем. В основном оно строилось из монолитного и сборного железобетона. При монолитном домостроении активно использовался облицовочный кирпич.

Основной причиной снижения ввода жилья в крае в минувшем году стало резкое ухудшение финансового обеспечения строительства при значительном росте затрат, особенно там, где оно опиралось на заграничные поставки материалов и комплектацию оборудованием и системами. Тем не менее строительство объектов хотя и замедлилось, но в основном с начала этого года продолжается. Статистика показывает, что сейчас в крае возводятся 319 жилых домов и на 11 работы приостановлены. Хотя последняя цифра вряд ли учитывает объекты, строительство которых заморожено уже не один год. Такие, например, как дома во Владивостоке на ул. Борисенко, Шилкинской, Партизанском проспекте.

Застройщики уже не рискуют запускать новые проекты

Итоги минувшего года подводят к выводу, что возможности строительства нового жилья в Приморье значительно снизились. Желание людей улучшать свои условия жизни есть, а денег для этого не хватает, и вряд ли они откуда-то вдруг свалятся. Потребителю, чтобы выйти на новый уровень затрат, связанный с подорожанием и приобретением жилья в новострое, придется, возможно, не год и не два выходить на новый уровень доходов.

Даже на самое дешевое строительство, которое в минувшем году в Приморье началось по программе "Жилье для российской семьи", в короткие сроки ценник поднялся с 30 тыс. рублей за 1 кв. метр до 35 тыс. рублей, то есть на 16,6%. Если реальные затраты строителей, как они сегодня утверждают, при строительстве по этой программе зашкаливают за 50 тыс. рублей за квадрат, то дальнейшее повышение цены – дело времени. Конечно, не отказываются от своей цены и компании, которые сегодня работают на рынок многоэтажного новостроя. Зачастую для многих из них это уже не вопрос потери прибыли, а – останется ли она на плаву.

Председатель общественного экспертного совета по строительству качественного жилья в Приморском крае Галина ШАМЫГИНА отмечает, что застройщики в настоящее время предпочитают завершать начатые проекты жилищного строительства, а начало новых – откладывают на год-полтора, пока более понятными станут потребительский спрос и покупательская способность населения. Работа компаний по новострою продолжается в основном на сохранение своего имиджа, чтобы, когда трудности закончатся, не потерять свое место на рынке.

Галина Николаевна отмечает, что по всем источникам финансирования нового строительства, на которые могут рассчитывать застройщики, идет сокращение – это собственные средства, средства дольщиков и кредиты. Поэтому в ближайшие год-два рассчитывать на увеличение ввода нового жилья в крае не стоит. Однако, чтобы не потерять это время даром, если к этому хорошо "повернутся" чиновники, чтобы обеспечить существенный рост в последующие годы, стоит улучшить работу по оформлению участков земли под новое строительство, согласованию проектной документации, экспертизе и пр.

О том, что подготовка нового строительства недостаточно активна, можно судить и по тому, как задерживается решение вопросов по строительству дорог и инженерной инфраструктуры к участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное строительство. Если бы эта готовность на сегодня была выше, то хотя бы в этом сегменте в ближайшие пару лет можно было ожидать повышения активности.

В последнее время появились вроде бы серьезные намерения китайских, японских и южнокорейских компаний, желающих получить свою долю рынка нового жилья в крае. Однако они также вряд ли в ближайшие год-два будут разворачивать активное строительство. Пока их усилия нацелены исключительно на то, чтобы застолбить свои интересы. Причем все еще непонятно, насколько их интересы адекватны интересам и возможностям приморских потребителей.

Дольщика в Приморском крае не потеряли

Скандалы с долевым строительством, затронувшие в последние несколько лет и Приморье, были не столь значительны, как в других регионах. И надо отдать должное краевой администрации: она нашла возможности повлиять на застройщиков и на завершение недостроенных жилых домов. Обиженные еще остались, но все идет к тому, что скоро их не будет.

Естественно, с повышением гарантий, введением страхования долевого строительства компаниями-застройщиками привлекательность долевого строительства значительно повысилась. И это показали результаты регистрации долевого строительства в крае в минувшем году. По данным Управления Росреестра по Приморскому краю зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве по сравнению с 2014 годом стало на 60% больше – всего 3 823. Количество зарегистрированных прав участников долевого строительства также дало рост – 4,8%.

Резкий скачок регистраций долевого участия регистраторы помимо его страхования компаниями объясняют также и банковскими гарантиями на сумму привлекаемых денежных средств по приобретаемому жилью. Привлекательность первичного рынка недвижимости и активизацию дольщиков подняли реализация в Приморье социальных программ по улучшению жилищных условий молодых семей, "Жилье для российской семьи" и пр.

Повысила привлекательность долевого строительства в регионе и продолжающаяся государственная программа субсидирования ипотеки в отношении объектов, приобретаемых на первичном рынке жилья. За прошлый год было зарегистрировано 1 356 таких договоров – в 2,7 раза больше аналогичного показателя 2014 года. Эта практика переориентирует потребителя с вторичного рынка жилья на новострой, поскольку сделки по вторичке такой господдержкой не обеспечиваются.

Специалисты Управления Росреестра отмечают, что долевое строительство не исчерпывает отношения между застройщиком и потребителем в части привлечения для строительства средств граждан. В таблице, которую они предоставили Деловой газете "Золотой Рог", например, отсутствуют объекты, которые начали строиться до вступления в силу т.н. закона о долевом строительстве. Естественно, на такие объекты, как дома на ул. Зейской и Кипарисовой, страховые гарантии долевого строительства не распространяются. Есть ряд жилых домов, в частности по ООО "ИК "Восточные ворота", где строительство ведется не на средства дольщиков, а за счет паевого участия граждан по линии ЖСК. Ряд объектов строится компаниями за свои или же иные привлеченные средства и с гражданами заключают исключительно договоры купли-продажи, но это сегодня делается либо на поздних этапах строительства объектов, либо после его окончания.

Вероятно, в этом году рост долевого участия в строительстве жилья также будет, поскольку на его основе предполагается значительно расширить объемы строительства по программе "Жилье для граждан России".

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.