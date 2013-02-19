Новые участки трассы Владивосток – Находка – порт Восточный построят за 7 млрд и 700 дней

Второй и третий участки трассы Владивосток – Находка – порт Восточный построят за 7 млрд рублей, сроки работы определяют в 700 календарных дней. Заказчик - департамент дорожного хозяйства Приморского края – ищет подрядчика на выполнение работ по строительству трассы.

Она будет включать в себя пешеходный и железнодорожный мосты, мосты через реку Орловка и Озерные Ключи, а также съезды и развязки. Строительство первого участка автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный протяженностью 3,5 км было завершено летом 2012 года.

Газета "Золотой Рог".