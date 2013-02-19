Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Новые участки трассы Владивосток – Находка – порт Восточный построят за 7 млрд и 700 дней
19 Февраля 2013, 19:36 | Приморье
Второй и третий участки трассы Владивосток – Находка – порт Восточный построят за 7 млрд рублей, сроки работы определяют в 700 календарных дней. Заказчик - департамент дорожного хозяйства Приморского края – ищет подрядчика на выполнение работ по строительству трассы.
Она будет включать в себя пешеходный и железнодорожный мосты, мосты через реку Орловка и Озерные Ключи, а также съезды и развязки. Строительство первого участка автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный протяженностью 3,5 км было завершено летом 2012 года.
Газета "Золотой Рог".
Автор:
Новости тематики
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
- Во Владивостоке в июле начнут восстанавливать дорогу по улице Станюковича
- Во Владивостоке в июне заработает первый "умный" светофор
- На Русском острове восстанавливают "грунтовки"
- Дороги столицы Приморья подлатают холодным асфальтом
- Владивосток продолжит масштабный ремонт дорог
- В апреле во Владивостоке начнется прочистка и ремонт системы ливневой канализации
- Первый участок Владивостокской кольцевой автодороги построят в ближайшие 5 лет
- Во Владивостоке началась масштабная установка более 1400 новых дорожных знаков
Новости раздела
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Чемпионат мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Loading...
Некто Дарькин хвастливо заявлял, что трассу о. Русский-Седанка-де-Фриз под его руководством построили в 2 раза дешевле первоначальной сметы. . . ( вопрос знатокам - куда делось сэкономленное? ) )))Поэтому имеем то, что имеем((((((- проваливающуюся трассу , на которую падают подпорные стенки, без развязок и аварийных карманов. . . ((( Надеюсь, что новую трассу будут проектировать и строить включив моЗг. . .