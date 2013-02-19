www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Новые участки трассы Владивосток – Находка – порт Восточный построят за 7 млрд и 700 дней

19 Февраля 2013, 19:36 | Приморье

Второй и третий участки трассы Владивосток – Находка – порт Восточный построят за 7 млрд рублей, сроки работы определяют в 700 календарных дней. Заказчик - департамент дорожного хозяйства Приморского края – ищет подрядчика на выполнение работ по строительству трассы.

Она будет включать в себя пешеходный и железнодорожный мосты, мосты через реку Орловка и Озерные Ключи, а также съезды и развязки. Строительство первого участка автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный протяженностью 3,5 км было завершено летом 2012 года.

Газета "Золотой Рог".

Автор:
Теги: порт Восточный  владивосток  трасса  Находка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Анатолий_Второй13:13, 21.02.2013#

    Некто Дарькин хвастливо заявлял, что трассу о. Русский-Седанка-де-Фриз под его руководством построили в 2 раза дешевле первоначальной сметы. . . ( вопрос знатокам - куда делось сэкономленное? ) )))Поэтому имеем то, что имеем((((((- проваливающуюся трассу , на которую падают подпорные стенки, без развязок и аварийных карманов. . . ((( Надеюсь, что новую трассу будут проектировать и строить включив моЗг. . .

  • Псевдоним08:19, 26.02.2013#

    главное, выключив карман. .

  • поЦоны с раЁна10:15, 26.02.2013#

    да и не надейся - все будет так же. говнотрасса за мегабабки.

  • Псевдо14:39, 21.02.2013#

    Заказчик - ДДХ ПК. Значит, деньги из казны. А как же тогда осторожные высказывания по поводу платности проезда по новой дороге?

  • Псевдоним08:42, 26.02.2013#

    Первый участок - 3, 5 км. А второй и третий тоже такие же?! Что такое пара-тройка километров в наших русских масштабах? Песчинка на пляже!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru