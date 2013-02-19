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В Приморье построят почти 100 км внутрипоселковых газопроводов
Для снабжения топливом 67 энергоисточников к 2015 году в Приморском крае будет построено почти 100 км внутрипоселковых газопроводов. Таким образом, примерно 1 млрд кубометров газа в год будет потреблять край к 2015 году.
В общей сложности ОАО «Газпром» выделит почти 9 млрд рублей на газификацию края. Для перевода на газ всех объектов коммунальной инфраструктуры краевые и муниципальные власти также выделят около 4,5 млрд рублей.
«Во многих котельных Приморья до сих пор используется мазут, а это дорогое топливо. Газификация - мера, которая поможет снизить затраты. Задача перевести котельные на газ поставлена перед администрацией края и уже активно реализуется в регионе», - отметил важность программы газификации губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Объем потребления газа вводимыми объектами составит 560 млн кубических метров в год, в том числе ТЭЦ «Восточная» (Центральная пароводяная бойлерная) - 321 млн кубометров, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Кроме того, по территории Приморья проходит участок газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Это первая межрегиональная система такого плана на Дальнем Востоке. Ее протяженность составляет более 1350 км, в частности 573 км - по территории Приморского края.
Благодаря уникальному географическому положению региона и незамерзающим портам, расположенным на территории Приморья, на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) запланирована реализация еще одного проекта - строительство завода по производству сжиженного природного газа «Владивосток-СПГ».
Мощность завода, который будет состоять из нескольких технологических линий, составит не менее 10 млн тонн СПГ в год. Планируется, что первая линия заработает уже в 2018 году. Японские инвесторы могут принять участие в финансировании и маркетинге газа в рамках проекта строительства завода по сжижению газа во Владивостоке.
Соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и ОАО «Газпром» подписано в июне 2012 года. Совместная программа газификации региона утверждена на 2012-2015 годы. Администрация края также утвердила программу перевода автомобильного транспорта и сельхозтехники на газомоторное топливо.
Накануне Владимир Миклушевский встречался с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ. Тогда губернатор подчеркнул: «Появление в крае голубого топлива позволит отказаться от использования дорогостоящего мазута для котельных. Сегодня Приморье до сих пор относится к мазутозависимым регионам. У нас действует программа по переводу котельных на более экологичный и менее дорогой уголь, а с приходом газа мы сможем ускорить эту работу».
Газета "Золотой Рог".
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