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ГК "Акцент" поможет бизнесу Владивостока заработать на АТС
В рамках Недели Panasonic во Владивостоке, специалисты группы компаний «Акцент» рассказали о доступных и надежных решениях для бизнеса по оптимизации процессов, связанных с обслуживанием клиентов.
«Работая на IT-рынке в течение 5 лет, нами замечено, что часто АТС используются в офисе только как простейший коммутатор между городскими линиями и офисными аппаратами, - отметил инженер ГК «Акцент» Алексей КРИВОШЕЙ. - В то же время современная АТС Panasonic даже в базовой комплектации имеет множество функций, используя которые можно существенно повысить эффективность бизнеса. Невероятно, но часто владелец АТС не использует то, что он уже купил».
В частности, используя основные возможности АТС Panasonic, можно нарастить клиентскую базу: организовав работу call-центра так, чтобы не оставалось входящих звонков без ответа.
Во многих компаниях прием звонков крайне упрощен: либо входящий звонок идет на все телефоны, или все звонки принимаются секретарем, который переводит вызов на нужного абонента. На самом деле возможности намного шире. Один из вариантов используется некоторыми компаниями: прием звонков автосекретарем и автоматический перевод на нужного абонента. Причем позвонившему клиенту не обязательно слушать сообщения о том, «как он важен для компании». Можно разнообразить ожидание информацией, какой клиент по счету в очереди.
«Есть еще одно простое решение - равномерное распределение вызовов на наименее загруженных операторов, - рассказывает Алексей Кривошей. - В данном случае АТС сама отслеживает, на какие телефоны было совершено больше звонков, и каждый последующий отправляется на наименее загруженные. Данную функцию можно сделать еще «умнее»: поставить в учет не только число входящих вызовов, но и время разговора. А если все-таки по каким-то причинам операторы не могут ответить на звонок, существует функция их «перехвата» или голосовой почты».
А ведь именно от того, насколько оперативно принимаются звонки в компании, зависит лояльность клиента. В идеале на все звонки клиентов должны быть ответы, вне зависимости от того, где находится нужный им сотрудник компании. С технологиями Panasonic человеческий фактор минимизируется, а руководители всех уровней получают дополнительные инструменты мотивирования персонала. Так, с помощью программного обеспечения Communication Assistant от Panasonic можно узнать, сколько входящих звонков получили ответ, сколько они находились в режиме ожидания.
Параметры анализа при необходимости расширяются посредством установления ПО колл-центр Panasonic. «Отчеты о звонках строятся по самым разным параметрам: количество входящих или исходящих вызовов на определенную линию, время ожидания, переводы вызовов, - объясняет инженер компании «Акцент». - Кроме того, программа по запросу составляет диаграмму загруженности всей сети. Такие данные позволяют сделать вывод, например, в какие часы требуется наибольшее число операторов, а в какие их количество можно сделать поменьше».
Инженеры ГК «Акцент» помогут произвести интеграцию АТС с Microsoft Outlook и Lync, учетной программой 1С. Таким образом, открывается возможность проверять почту, голосовые сообщения, свой календарь, будучи на выезде, встрече и т.д. При необходимости мобильный телефон сотрудника подключается к рабочей АТС, что дает ему возможность виртуально присутствовать на рабочем месте, а также, находясь в командировке, совершать звонки через корпоративную АТС. Сотрудник даже может принять участие в совещании, находясь в той же командировке. Собрать такую конференцию проще всего с использованием технологий Panasonic.
В рамках Недели была представлена новейшая IP АТС Panasonic - KX-NS1000, станция емкостью до тысячи абонентов, позволяющая строить распределенные сети с централизованным администрированием. При этом большую роль играет выживаемость системы - если один из блоков системы выходит из строя, связь системы в целом не теряется. Данная АТС ориентирована на крупные организации и государственные учреждения.
АТС Panasonic кроют в себе множество полезных и для многих не изведанных функций. Но, как отмечают специалисты компании «Акцент», не каждый сможет грамотно настроить это оборудование, а также предоставить действительно полезное, функциональное и качественное решение. Поэтому, чтобы не тратить деньги на непредсказуемые установки, можно гарантировать своему бизнесу прибыль, АТС - надежность, а себе - спокойствие, обратившись к специалистам самого высокого класса - обратившись в ГК «Акцент», единственный авторизированный центр на Дальнем Востоке.
Анна РЫКОВА, газета "Зололтой Рог", Владивосток.
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