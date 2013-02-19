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РЖС: Приморье ждут аукционы по новым правилам на жилищное строительство
В ближайшее время в 15 субъектах РФ будут проведены 42 аукциона на основе «новых квалификационных требований к участникам аукционов РЖС». В том числе в единственном в перечне дальневосточном регионе – Приморском крае.
Об этом сообщил Александр БРАВЕРМАН, глава Федерального фонда содействия жилищному строительству (РЖС), на встрече с российскими журналистами.
Аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в распоряжении РЖС под жилищное строительство будут проводиться на условиях полного принятия застройщиками требований, утвержденных Федеральным законом от 30.12.2012 № 290-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Этим законом в отношении участников аукционов ужесточены требования по «стажу» компании на российском строительном рынке, они должны иметь практику осуществления аналогичных по масштабу проектов и иметь собственность, которая может стать залогом при строительстве.
Соответственно на основании положений ст. 16.7 этого закона 14 февраля 2013 г. попечительским советом Фонда «РЖС» утверждены изменения в Порядок взаимодействия органов управления Федерального фонда РЖС, его структурных подразделений, филиалов и представительств при организации и проведении аукционов по продаже земельных участков, прав на заключение договоров аренды земельных участков, а также аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, договоров аренды земельных участков для строительства жилья эконом-класса, в т.ч. для их комплексного освоения (в части установления квалификационных требований к участникам аукционов).
Виктор КУДИНОВ, газета «Золотой Рог».
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