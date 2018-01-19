В Приморье хотят построить горнолыжный курорт

По мнению властей, он может стать альтернативой многим знаменитым российским курортам

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Кировский район в пятницу, 19 января, встретился с депутатами местной Думы.



Глава региона обсудил с народными избранниками вопросы, волнующие жителей муниципалитета. Речь шла о ремонте дорог, приобретении нового оборудования в районную больницу, привлечении инвесторов, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Один из вопросов касался развития туристической отрасли в районе, в частности, строительства горнолыжного курорта.



«У нас сегодня в районе даже у местных жителей небольшой выбор для досуга, не говоря уже про отдыхающих. Приморцы едут отдыхать заграницу, хотя у нас есть свой потенциал для развития. Например, сопка Медвежья. Мы предлагаем задействовать ее под строительство горнолыжного комплекса со склонами для лыж, тюбингов и сноубордов», – обратилась депутат Оксана Белозерова.



Андрей Тарасенко идею поддержал, отметив, что в туристическую отрасль района необходимо привлекать крупный бизнес.



«Проект очень интересный и нужный. Поселок Горные Ключи может стать альтернативой многим знаменитым российским курортам. Нам необходимо только предложить людям что-то большее, чем просто лечение в санатории. Горнолыжный спуск – отличная идея. Предложим этот проект инвесторам», – заявил глава региона.



Врио губернатора также добавил, что приход нового крупного бизнеса поможет району повысить налоговую базу.



«Мне важно, чтобы в Кировском районе кипела жизнь, росли дети, бизнес развивался. Со своей стороны мы готовы помогать вам и поддерживать ваши инициативы», – подчеркнул Андрей Тарасенко.



Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в пятницу, 19 января, посетил с рабочим визитом Кировский муниципальный район.



Глава региона побывал в ряде социально-значимых учреждений муниципалитета – детском саду поселка Горные Ключи, школе №3 и детско-юношеской спортивной школе «Патриот» в поселке Кировский, а также в центральной районной больнице.



Руководитель края осмотрел производственные мощности предприятия по добыче природной минеральной воды ООО «Дальминвод», посетил санаторий «Изумрудный».



Кроме того, врио Губернатора встретился с предпринимателями и фермерами Кировского района, также в планах главы региона - личный прием граждан и двусторонняя встреча с главой муниципалитета.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.



