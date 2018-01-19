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Где в Приморье выгоднее покупать продукты
Еженедельный мониторинг цен на продукты питания в Приморье провёл краевой департамент лицензирования и торговли.
По данным специалистов, замороженное мясо птицы самым недорогим остаётся в магазинах сети «Рэми» по 88,8 рублей за килограмм. В торговых точках этой же сети выгоднее покупать замороженную свинину по 209,9 рублей за килограмм.
Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости – в сети «Самбери» по 52,9 рубля. В магазинах этой же сети – наиболее дешевое куриное яйцо по 47,9 рубля за десяток. Здесь же самая низкая стоимость килограмма шлифованного риса – 42,9 рублей.
В сети «Рэми» – наиболее дешевый сахар-песок, 40,95 рублей за килограмм. В этих же магазинах наиболее выгодно покупать картофель по 19,45 рублей за килограмм, а яблоки – в сети «Самбери», начиная от 49,9 рублей за килограмм.
Отдельный мониторинг посвящён ценам на мороженную рыбу на приморских прилавках. Наиболее дешёвая горбуша продаётся на рыбном рынке по улице Русская, 16 во Владивостоке – от 155 рублей за килограмм. Камбалу дешевле можно купить в магазинах «Самбери» – от 99,9 рублей за килограмм. Наименее дорогая кета – также на рыбном рынке по улице Русской, 16 во Владивостоке – от 200 рублей за килограмм. Сельдь выгоднее покупать в супермаркетах сети «Рэми» – от 54,45 рубля за килограмм.
Отметим, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе – Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям – поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.
По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки. Так, сегодня в сети супермаркетов «Фреш 25» цены снижены на 44 наименования продовольственных товаров, в сети «Три Кота» – на 42 наименования, в сети «ОК!» – на 41 наименование, в «Реми» – на 39 наименований, в гипермаркете ООО «В-Лазер» – на 27 наименований.
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