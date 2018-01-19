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В Приморье "Ростелеком" подключает к скоростному интернету дома в "Радужном"

19 Января 2018, 12:40 | Приморье

«Ростелеком» продолжает строительство оптических сетей в микрорайоне «Радужный» в Уссурийске. Компания обеспечила услугами связи ещё 10 коттеджей и 307 квартир в малоэтажных жилых домах. Жители могут подключить интернет (до 100 Мбит/с), «Интерактивное телевидение» и цифровую телефонию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Новых абонентов, которые выбрали пакет услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», ждет акция «Год кино». По ее условиям клиенты получают 20 фильмов и сериальных каналов, а также 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года.

С «Интерактивным ТВ» пользователям доступно более 240 каналов в цифровом качестве, около 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров, а также тематические подписки: «Волшебный мир Disney», «Женский мир», «Наш футбол» и другие.

«Мы прокладываем сети связи еще на этапе застройки. Благодаря этому, клиенты могут подключить услуги, сразу после заселения», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Напомним, что в 2016 году в микрорайоне «Радужный» услуги связи были проведены в 28 коттеджей и 252 квартиры.

Получить подробную информацию об услугах и оставить заявку на подключение можно по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный), на сайте www.rt.ru и в центрах обслуживания клиентов компании.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток»). ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком 



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