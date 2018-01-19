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Перегрева рынка ипотеки не будет

19 Января 2018, 09:50 | Приморье

Ипотека стала одним из основных драйверов роста розничного кредитования в 2016-2017 годах. За 2016 год ипотечный портфель банков увеличился на 13%, по прогнозам аналитического центра АИЖК, за весь 2017 год он может возрасти еще на 0,5–0,6 трлн рублей, до 5,5 трлн рублей.

На 2018 год эксперты прогнозировали продолжение роста объемов выдачи ипотеки. Однако рисков перегрева рынка и возможного образования ипотечного пузыря эксперты не ожидают. За 2017 год объем предоставленных ипотечных кредитов составил около 2 трлн рублей, по итогам 2018 года рост объема выдач по сравнению с 2017 годом может приблизиться к 50%, cчитают эксперты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: банки  ипотека 






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