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Приморский порт Находка вошел в тройку лидеров среди крупнейших портов России по объему грузооборота
По итогам 2016 года общий объем обработки грузов предприятиями транспортно-логистического комплекса Находки составил 91,8 миллионов тонн. Опережают приморский порт только Новороссийск и Усть-Луга.
Согласно данным специализированного информационного агентства «ПортНьюс», транспортно-логистический комплекс Находки стабильно сохраняет лидирующие позиции по объему годового грузооборота среди крупных портов страны. По этому показателю Находка отстает только от Новороссийска, грузооборот которого по итогам ушедшего года составляет 131,4 миллионов тонн, и Усть-Луги – 93,4 миллионов тонн.
При этом важно отметить, что в целом на долю находкинских предприятий приходится более половины грузооборота всех портов Дальневосточного бассейна.
В администрации городского округа сообщают, что объемы экспортных российских поставок через порты Находки продолжают стабильно расти. По словам специалистов, увеличение объемов обработки грузов стивидорными компаниями по сравнению с предыдущим годом составило чуть более шести процентов.
Отметим, что Находка стала одной из территорий реализации федерального закона «О свободном порте Владивосток», вступившего в силу 12 октября 2015 года и призванного улучшить инвестиционный климат в регионе, а также открыть уникальные возможности для бизнеса в создании новых производств.
В настоящее время на территории городского округа реализуется ряд проектов по увеличению производственных мощностей. Модернизация и строительство новых предприятий обеспечат занятость и рост благосостояния населения, пополнение бюджетов всех уровней. Дальнейшее развитие получат социальная сфера, малый и средний бизнес, коммунальная и транспортная инфраструктура.
Напомним, режим Свободного порта Владивосток распространяется на 16 муниципальных образований Приморского края, включая их морские акватории.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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