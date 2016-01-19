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Для работников Разрезоуправления "Новошахтинское" провели мероприятие, направленное на борьбу с курением

19 Января 2016, 17:25 | Приморье

В поселке городского типа Новошахтинском 16 января прошла встреча, целью которой было мотивировать работников местного отделения компании «СУЭК» отказаться от курения. Организаторы комплексно подошли к решению проблемы: встреча с медицинскими работниками, спортивные соревнования и награждение тех, кто смог побороть тягу к сигаретам, стали стимулом для многих участников встречи, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

О вреде курения пришли послушать работники Разрезоуправления «Новошахтинское» вместе со своими семьями. Мероприятие, проводимое в местной школе, собрало более ста человек. Встреча прошла в рамках проекта «Рабочая среда, свободная от курения», который организовала компания «СУЭК».

В начале торжественной части перед собравшимися выступил директор РУ «Новошахтинское» Валерий Владимирович Ломовцев. Также слова напутствия произнесли почетные гости: депутат Заксобрания Приморского края, координатор программы «Детский спорт» в Приморье Валерий Кан, семикратный чемпион по плаванию Сурдалимпийских игр Виталий Оботин и глава администрации Новошахтинского городского поселения Александр Удовиченко.  Они пожелали удачи тем, кто только начинает свой путь здорового образа жизни, и поздравили тех сотрудников предприятия, которые сумели побороть никотиновую зависимость.

«Я сторонник того, чтобы курение запретили на законодательном уровне, особенно если это касается беременных женщин. Но в этом направлении, к сожалению, пока тяжело добиться динамики, а мероприятия, подобные сегодняшним, способны здесь и сейчас менять мировоззрение курильщиков и помогают ускорить процесс отказа от сигарет. Мое сотрудничество с фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» началось с 2011 года, и мне приятно наблюдать за тем, как их социальные проекты приносят результаты. Нельзя, конечно, оставить без слов благодарности и ОАО «Приморскуголь»: компания всегда поддерживает подобные акции и помогает в их проведении», - рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Валерий Кан.

Отдельное внимание организаторы  уделили спорту: свое мастерство продемонстрировали местные тхэквондисты, а после окончания торжественной части все желающие смогли проявить себя в спортивном турнире по шахматам, хоккею, волейболу и теннису. Также на площадке функционировала зона диагностики здоровья, где проходило анкетирование участников и измерение показателей организма, страдающих от влияния никотина.

Стоит отметить, что это не первая подобная мера, направленная на борьбу с пагубной привычкой в коллективе. По словам В. В. Ломовцева, директора РУ «Новошахтинское», проект «Рабочая среда, свободная от курения» функционирует с 2014 года. Сначала он охватывал только сотрудников компании, а пропаганда здорового образа жизни велась путем конкурсов на лучший тематический плакат. Сейчас эта программа работает и за пределами организации, охватывая школьников и студентов. Кроме того, с каждым годом увеличивается и масштаб работы, которую проделывает ОАО «СУЭК» в рамках своего проекта.

Юрий РОГОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: СУЭК  уголь  курение  кан 



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