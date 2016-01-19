В Приморье "Радиоприбор" доработался до банкротства

Силовики уже возбудили уголовное дело по факту отчуждения ликвидных активов завода

Завод «Радиоприбор» (Владивосток, специализируется на производстве радиоэлектронной техники), некогда один из ключевых элементов приморской оборонки, ждет перезагрузка. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края в настоящее время рассматривает иск ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» о банкротстве ОАО «Радиоприбор».

Краевые власти видят возможность сохранения проблемного предприятия в переходе завода под контроль ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова» (ДМЗ), входящего в состав концерна «РТИ Системы». При том что в настоящее время завод «Радиоприбор» контролируется близкими бизнесмена Игоря БОРБОТА, находящегося в розыске.

Пикантность ситуации в том, что краевая прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту отчуждения ликвидных активов завода «Радиоприбор» по статье «злоупотребление полномочиями».

Досье "Золотого Рога": ОАО «Радиоприбор» является правопреемником государственного завода «Радиоприбор», основанного в 1958 году. Осенью 2011 года из ОАО было выделено ОАО «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор» (ОАО «ВПК «Радиоприбор»). Формирование уставного капитала ОАО ВПК «Радиоприбор» осуществлено за счет уменьшения уставного капитала ОАО «Радиоприбор» и добавочного капитала ОАО «Радиоприбор». В настоящее время ЗАО «Активные операции» (Москва) принадлежат 98,48% акций выделенной компании.

В материалах «Радиоприбора» говорится, что появление у ОАО признаков банкротства датируется еще 30 сентября 2015 года. Компания отмечает «неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, составляющие в совокупности не менее чем один миллион рублей».

«Пожар» на «Радиоприборе» полыхнул в декабре 2015 года, когда около 300 работников завода провели митинг во Владивостоке с требованием погасить задолженность по зарплате, которую они не получали уже несколько месяцев. Рабочие сообщили, что задержки продолжаются уже четвертый месяц, долг приближается к 100 млн рублей. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На предприятии трудятся около 1,5 тыс. человек. Заводчане говорят, что руководство ссылается на задержку оплаты работ, выполненных в рамках гособоронзаказа.

В настоящее время долг по зарплате перед сотрудниками «Радиоприбора» составляет более 140 млн рублей. По факту невыплаты заработной платы следственные органы в конце декабря 2015 года возбудили уголовное дело. По мнению прокуратуры, руководство предприятия не обеспечило эффективную работу завода, а также не приняло адекватных мер для погашения долга по зарплате.

Власти региона уже предложили свой вариант вывода ОАО «Радиоприбор» из бедственного положения и стабилизации финансово-экономической ситуации на предприятии (по данным Деловой газеты «Золотой Рог», по итогам 9 месяцев 2015 года компания получила чистый убыток в размере 183,299 млн рублей против 6,986 млн рублей чистой прибыли годом ранее).

«Мы (администрация Приморья) направили в Минпромторг России предложение о целесообразности поглощения «Радиоприбора» государственной корпорацией «Ростех» или «Дубненским машиностроительным заводом имени Н.П. Федорова». ДМЗ подтвердил свою заинтересованность в реализации данного предложения. В конце января состоится заседание рабочей группы по утверждению соответствующей дорожной карты», - заявил первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.

Власти отмечают, что сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла «не вчера», а еще в конце 2014 года. «Власти Приморья неоднократно оказывали поддержку предприятию в рамках своих полномочий. Так, ранее удалось достигнуть договоренности с ресурсоснабжающими организациями об отсрочке выплат долгов за электричество, отопление и водоснабжение, о рассрочке выплат налогов», - поясняет пресс-служба администрации Приморья. Вопрос: а почему не били в колокол еще тогда?

А пока арбитражный суд Приморского края назначил на 30 марта рассмотрение иска ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» к ОАО «Радиоприбор» о признании оборонного предприятия банкротом. Вторым заявителем по иску выступает ООО «Охранное агентство «Новый Легион - 2».

Досье "Золотого Рога": По данным отчетности ОАО «Радиоприбор», по 42,7963% акций принадлежит Виктору и Людмиле БОРБОТ, родственникам бывшего гендиректора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игоря Борбота. Еще 5,901% акций принадлежит гендиректору Михаилу ХАРЧЕНКО, также возглавляющему ОАО «ВПК «Радиоприбор». В сентябре 2015 года Интерпол на своем сайте разместил информацию о розыске Игоря Борбота, которого в России подозревают в миллиардных хищениях при строительстве судоверфи на заводе «Звезда» в Приморье.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Игорь Борбот все еще числится в совете директоров ОАО «Радиоприбор», а среди заявителей по банкротству предприятия находятся структуры, подконтрольные опальному бизнесмену.

Фото РИА PrimaMedia.