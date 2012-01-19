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В Приморском крае ООО «Транснефть-Сервис» проиграло очередное судебное дело

19 Января 2012, 14:37 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ZRPRESS. ООО «АйЭсЭс - Приско» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю с жалобой на действия ООО «Транснефть-Сервис», которое бездействовало и уклонялось от рассмотрения писем, которые заявитель писал к ним с предложениями о заключении договора на оказание услуг по обслуживанию судов в Козьмино.

По результатам рассмотрения жалобы антимонопольным органом было принято решение, в соответствии с которым действия (бездействие) ООО «Транснефть – Сервис» признаны незаконными и нарушающими часть 1 статью 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Обществу было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, сообщила ZRPRESS Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.

Не согласившись с вынесенным решением и предписанием, общество обратилось в Арбитражный суд Приморского края.

Доводы ООО «Транснефть-Сервис» заключались в том, что административным органом неверно определены границы товарного рынка. Со своей стороны, УФАС привело документы запросов в специализированные организации, которые подтвердили, что порт Козьмино — единственный морской терминал в Приморском крае по погрузке нефти на крупнотоннажные танкеры, а ООО "Транснефть-Сервис" — единственная компания по обслуживанию судов в бухте.

Выслушав доводы сторон, суд первой инстанции отказал ООО «Транснефть-Сервис» в удовлетворении заявления.

18 января 2012 года суд второй инстанции также не обнаружил в материалах дела оснований для отмены вынесенных ранее решений и предписаний, и счел, что требования ООО "Транснефть-Сервис" удовлетворению не подлежат.

Как сообщил заместитель руководителя Приморского УФАС России, Порт в б. Козьмино не является закрытой частной территорией, где могут работать только «дочки» «Транснефти», поэтому мы принимаем все возможные меры, чтобы доступ в порт был открыт для всех морских агентов, таких, как ООО «АйЭсЭс - Приско».

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
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