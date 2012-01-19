Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае ООО «Транснефть-Сервис» проиграло очередное судебное дело
ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ZRPRESS. ООО «АйЭсЭс - Приско» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю с жалобой на действия ООО «Транснефть-Сервис», которое бездействовало и уклонялось от рассмотрения писем, которые заявитель писал к ним с предложениями о заключении договора на оказание услуг по обслуживанию судов в Козьмино.
По результатам рассмотрения жалобы антимонопольным органом было принято решение, в соответствии с которым действия (бездействие) ООО «Транснефть – Сервис» признаны незаконными и нарушающими часть 1 статью 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Обществу было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, сообщила ZRPRESS Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.
Не согласившись с вынесенным решением и предписанием, общество обратилось в Арбитражный суд Приморского края.
Доводы ООО «Транснефть-Сервис» заключались в том, что административным органом неверно определены границы товарного рынка. Со своей стороны, УФАС привело документы запросов в специализированные организации, которые подтвердили, что порт Козьмино — единственный морской терминал в Приморском крае по погрузке нефти на крупнотоннажные танкеры, а ООО "Транснефть-Сервис" — единственная компания по обслуживанию судов в бухте.
Выслушав доводы сторон, суд первой инстанции отказал ООО «Транснефть-Сервис» в удовлетворении заявления.
18 января 2012 года суд второй инстанции также не обнаружил в материалах дела оснований для отмены вынесенных ранее решений и предписаний, и счел, что требования ООО "Транснефть-Сервис" удовлетворению не подлежат.
Как сообщил заместитель руководителя Приморского УФАС России, Порт в б. Козьмино не является закрытой частной территорией, где могут работать только «дочки» «Транснефти», поэтому мы принимаем все возможные меры, чтобы доступ в порт был открыт для всех морских агентов, таких, как ООО «АйЭсЭс - Приско».
Новости тематики
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
Новости раздела
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Чемпионат мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин