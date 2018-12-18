Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока

Производителя овощей с названием ООО «Дальневосточное» в Приморском крае не существует

В одном из магазинов сети Фреш 25 среди прочих продуктов были выложены в упаковке огурцы и помидоры, на этикетке которых было указано, что производителем их является ООО «Дальневосточное», расположенное в городе Артеме. При этом там же был указан телефон с кодом города Уссурийска и владивостокским номером самого телефона. Огурцы и томаты на упаковке были объявлены экологически чистым продуктом, а саму упаковку украшал знак в виде печати с надписью «гарантия качества».

В то же время производителя овощей с названием ООО «Дальневосточное» в Приморском крае не существует. До недавнего времени зимние овощи в Приморье выращивало тепличное хозяйство с похожим названием - ФГУП «Дальневосточное», известное в народе как «Суражевка». В этом году предприятие не осуществляет свою деятельность, поскольку теплицы не были подключены к теплу. Эта ниша на рынке в этот зимний сезон фактически полностью пустая. Ее-то, видимо, и заполнили овощи с неизвестным производителем.

Впрочем, по указанному на этикетке владивостокскому телефону «Золотому Рогу» пояснили, что овощи эти были выращены в городе Благовещенске, в амурском хозяйстве ООО «Тепличное». А само ООО «Дальневосточное» - это всего-навсего посредник, закупивший продукцию в Амурской области. Отсутствие информации о реальном производителе (что, по словам специалистов, является нарушением) – это просто нечаянная ошибка, как собственно и номер телефона на этикетке с уссурийским кодом. Вот только без ответа остался вопрос: если на этикетке столько ошибок, не является ли ошибочной и другая информация, например, про «экологически чистый продукт» и «гарантию качества»?

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.