Наша цель – довольные новоселы!

ООО «Жилкапинвест» заботится о комфорте покупателей квартир в ЖК «Фрегат-2» и предлагает новогодние скидки

Надежность и профессионализм ООО «Жилкапинвест», застройщика жилого комплекса «Фрегат-2» во Владивостоке, недавно были отмечены двумя престижными наградами. Компания стала лауреатом Национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF Awards, а также была отмечена золотым знаком «Надежный застройщик-2018».

В среде девелоперов премия RREF AWARDS считается знаком качества работы и доверия к застройщику. Ее обладатели определяются по итогам народного голосования, а также оценки со стороны авторитетного экспертного жюри. ЖК «Фрегат-2» - единственный проект за Уралом, который стал лауреатом в номинации «Городское строительство: Комфортная среда». В ней были отмечены комплексы, в которых девелопер максимально позаботился об уровне комфорта будущих жильцов. Например, в ЖК «Фрегат-2», помимо строительства домов, также выполняется комплексное благоустройство территории жилого комплекса с созданием спортивных и детских площадок, парковок, пешеходных связей.

Кроме того, ООО «Жилкапинвест» в 2018 году удостоено золотого знака «Надежный застройщик России». Он присуждается строительным компаниям по результатам строгого общественно-гражданского и государственного контроля. Обладателями награды становятся организации, которые обладают максимальными показателями надежности.

Напомним, что компания «Жилкапинвест» работает на строительном рынке Приморья с 2004 года. Сейчас она воплощает в жизнь один из самых крупных проектов комплексной жилой застройки во Владивостоке – ЖК «Фрегат» и «Фрегат-2», квартиры в которых пользуются высоким спросом у покупателей. Опыт и стабильное финансовое положение позволяют компании параллельно вести работы сразу на нескольких объектах. Всего в рамках проекта «Фрегат-2» планируется возвести 9 домов (или более 2,5 тыс. квартир), причем проектные и планировочные решения в каждом из них индивидуальны. Ведь сотрудники компании всегда прислушиваются к пожеланиям дольщиков и стараются учитывать их в будущих проектах.

Каждый покупатель найдет «свое» жилье в комплексе «Фрегат-2» – планировки учитывают потребности семей разного возраста и достатка, а площадь предлагаемых квартир (от 26 до 94 «квадратов») позволяет подобрать оптимальный вариант. Это может быть эргономичная студия, а может - и трехкомнатная квартира с большой кухней и эркерами. По желанию клиента профессиональная бригада рабочих выполнит в приобретаемой квартире ремонт «под ключ», что позволит существенно приблизить новоселье.

Добавим, что строительство всех домов ЖК «Фрегат-2» аккредитовано в крупнейших банках РФ, поэтому ипотечный кредит можно взять по сниженным ставкам. Гибкая система скидок, ориентированных на разные категории покупателей, позволяет заметно сэкономить при покупке понравившейся квартиры в ЖК «Фрегат-2». Кроме того, сейчас действует специальная предновогодняя акция, предусматривающая скидки до 250 тыс. рублей!

Помочь подобрать квартиру в ЖК «Фрегат-2» с учетом Ваших предпочтений и возможностей всегда готовы сотрудники отдела продаж ООО «Жилкапинвест», который находится по адресу: ул. Ватутина, 4в, офис 9. Телефон: (423)202-54-30. Реклама

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.