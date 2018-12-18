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В Приморье выпускников школ в технические вузы завлекают "Аллигатором"

18 Декабря 2018, 17:08 | Приморье

«Прогресс» развивается, растет и совершенствуется, и сегодня потребность в молодых кадрах очень высока

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) совместно с управлением образования Арсеньевского городского округа и филиалом Дальневосточного федерального университета в г. Арсеньеве выступила организатором общегородского собрания для учащихся старших классов и их родителей под девизом «Техническое образование – твое будущее».

«На нашем предприятии за последние годы произошел ряд значительных перемен - идет масштабная реконструкция производственных мощностей, ведется модернизация вертолета Ка-52 «Аллигатор» и освоение нового гражданского вертолета Ка-62, - отметил в своем обращении к собравшимся управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко. - «Прогресс» развивается, растет и совершенствуется, и сегодня потребность в молодых кадрах очень высока. Нам необходимо «вливание» свежей силы, людей с новыми знаниями, креативными идеями, для того чтобы выстроить процессы на другом технологическом уровне, с высоким качеством и отдачей».

Как председатель Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России, Юрий Денисенко отметил также, что рабочие и инженерно-технические специальности востребованы на всех предприятиях машиностроительной отрасли края. Он призвал ребят активно участвовать в различных общественных, научно-исследовательских мероприятиях, развивать в себе лидерские качества и стремиться реализовывать себя, как личность. 

Кроме того, в рамках встречи, старшеклассникам города была донесена информация о работе инженерного и технического классов, созданных на базе предприятия, об образовательных программах высшего и среднего профессионального образования, реализуемых на базе местного филиала Дальневосточного федерального университета, о возможности целевого обучения и количестве бюджетных мест по специальности «Самолето- и вертолетостроение», о мерах поддержки и мотивации студентов, реализуемых ААК «Прогресс» и о социальных программах, действующих на предприятии для его сотрудников.

Озвученная информация вызвала большой интерес присутствующих школьников и их родителей, а также ряд вопросов, на каждый из которых был дан полный и исчерпывающий ответ со стороны присутствующих представителей ААК «Прогресс» и филиала Дальневосточного федерального университета в г.Арсеньеве.

Досье "Золотого Рога": ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Аллигатор  Прогресс 



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