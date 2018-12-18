Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Газпром" пообещал пустить в Приморье газ
До 2020 года более 55 миллиардов рублей будет инвестировано в газификацию Приморья. О том, когда в города и районы края придет газ, какая перспектива ждет газомоторное топливо в регионе, обсудили на встрече врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВЮ, пишет газета "Золотой Рог".
Олег Кожемяко отметил, что газ в Приморье ждут с нетерпением. Большое количество вопросов на эту тему поступало в ходе встреч с населением.
«Прежде всего, газовая труба может обеспечить теплом и газом дома людей. Для промышленности очень важно, чтобы газ пришел на их производства, поскольку он дешевле, чем другие виды топлива, и это сказывается на экономике предприятия», – подчеркнул он.
По словам Валерия Голубева, общий объем инвестиций в газификацию Приморья со стороны «Газпрома» и администрации региона до 2020 года превышает 55 миллиардов рублей, из которых 39 миллиардов вкладывает «Газпром».
«Только в 2019 году мы заканчиваем строительство 12 объектов газоснабжения – практически все уже прошли проектирование, экспертизу. Одновременно с этим ведется дальнейшее проектирование. Для «Газпрома» это все очень важно – все большие инвестиции на добычу, транспортировку газа должны окупаться. И мы должны довести газ до потребителя, он наш главный приоритет», – обозначил он.
По словам врио губернатора, в настоящее время в регионе создается специальная рабочая группа, которая будет координировать работу администрации Приморья, «Газпрома», муниципалитетов.
В числе первых газифицируют Спасск-Дальний и ряд населенных пунктов Спасского района, с подключением котельных, предприятий, в том числе завода «Спасск-цемент». В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон «Радужный», сахарный, локомотиво-ремонтный заводы, масложиркомбинаты; в поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа с подключением птицефабрики, на сельхозпредприятия Михайловского района.
На 2019-20 годы запланирована газификация Надеждинского района – поселка Новый и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-21 годах, Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ предполагается подвести к 2025 году. Однако до этого времени в эти города планируется поставлять сжиженный газ, производимый на малотоннажном мини-заводе, контейнерами. Договоренность с «Газпромом» о строительстве такого завода уже достигнута.
В ходе встречи затронули вопрос перевода транспорта на газомоторное топливо. Как сообщил Олег Кожемяко, уже есть предварительная схема расположения автозаправочных станций, и сейчас необходимо создать условия для перевода как частного, так и автотранспорта юридических лиц на новое топливо. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» подтвердил, что на эти цели предусмотрены меры поддержки.
На фото: Общий объем инвестиций в газификацию Приморья со стороны «Газпрома» и администрации региона до 2020 года превышает 55 миллиардов рублей.
Фото автора
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Энергия для развития
- "Газпром" пообещал пустить в Приморье газ
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу
- Приморцы обсудили с главой края строительство новой ТЭЦ
- Приморский парадокс
- Рубильник останется российским
- Терпение энергетиков закончилось
- "РусГидро" сдержало обещание
Новости раздела
- Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока
- Наша цель – довольные новоселы!
- В Приморье выпускников школ в технические вузы завлекают "Аллигатором"
- Энергия для развития
- "Газпром" пообещал пустить в Приморье газ
- Кожемяко не прочь вернуть сферу ЖКХ под госконтроль
- Расходы в интересах жителей
- Столичные замашки Владивостока
- Администрация Лучегорска и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве
- Коммунальщики контролируют качество отопления в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Франшиза косит наши ряды
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины
- Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
- Силовики пришли в Суражевку не за овощами