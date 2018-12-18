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Энергия для развития
Филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») подводит итоги года
Уходящий год ознаменовался для филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») реализацией крупных проектов по строительству новых и реконструкции существующих энергообъектов.
Компания закончила возведение электросетевой инфраструктуры для ТОР «Михайловский», строительство подстанции «Садовая» в рамках технологического присоединения ТОР «Большой Камень» и реконструкцию подстанции «Лазурная» для подключения участков многодетных семей.
Мощность для территорий опережающего развития
Построенный энергокомплекс для электроснабжения ТОР «Михайловский» является самым крупным проектом ДРСК, реализованным в центральном Приморье. Масштаб строительства колоссальный: строительство четырех новых подстанций 110 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», подстанций 35 кВ - «Дубки» и «Ленинское», монтаж более 110 км линии электропередачи разного класса напряжения. Строительство велось почти два года сразу в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском и Черниговском. Сетевая компания выполняла одновременное строительство энергообъектов всех классов напряжения от 10 до 110 кВ.
При строительстве объектов для ТОР «Михайловский» энергетики во многом стали первопроходцами - разобрались с нюансами систем государственного финансирования, налаживали работу с АО «КРДВ». Впервые в истории ДРСК строительство высоковольтных линий и подстанций было вынесено далеко за пределы Владивостока.
ТОР «Михайловский» специализируется на размещении сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Основной резидент ТОР «Михайловский - компания «Русагро».
Завершив строительство комплекса энергообъектов, приморский филиала ДРСК обеспечил успешный старт работы резидентов. А край получил новые энергообъекты, которые будут включены в единую энергосистему и повысят надежность электроснабжения населенных пунктов Приморья.
В рамках возведения инфраструктуры для ТОР «Большой Камень» филиал «Приморские электрические сети» завершил строительно-монтажные работы на подстанции «Садовая».
Новая подстанция будет обеспечивать электроэнергией объекты ТОРа. К подстанции «Садовая» поэтапно подключат жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый» для работников завода «Звезда» и объекты инфраструктуры – водо- и теплоснабжение.
Первая очередь работ по строительству сетей для микрорайона «Шестой» была завершена еще в 2017 году. Подстанция «Садовая», заходы и кабельная сеть до объектов потребителя – это второй и финальный этап работ в рамках технологического присоединения ТОР «Большой Камень».
Предполагается, что ТОР «Большой Камень» станет одной из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире. СК «Звезда» стал первым резидентом ТОР «Большой Камень».
Энергия для больших семей
В 2018 году филиал «Приморские электрические сети» продолжил работу по технологическому присоединению участков многодетных семей, выделяемых в муниципальных образованиях региона по краевой социальной программе.
Энергетики участвуют в соцпрограмме по улучшению жилищных условий многодетных семей уже не первый год. В 2016 году в Чугуевке было закончено строительство сетей для подключения жилых домов, в 2015 году - в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа.
В текущем году для энергетиков одним из главных проектов в рамках инвестиционной программы стало подключение таких участков в пригороде Владивостока, в районе бухты Лазурная. Для этого энергетики завершили работы по реконструкции подстанции «Лазурная» и строительству заходов 110 кВ и распредсетей 6-0,4 кВ. Перед специалистами Приморских электрических сетей стояла задача обеспечить выдачу мощности потенциальным потребителям с расчетом перспективного роста нагрузки.
В январе текущего года Приморские электрические сети начали прием заявок на технологическое присоединение от собственников земельных участков в районе бухты Лазурная. На сегодняшний день в компании зарегистрировано 53 заявки, а по 33 из них абонент подписал с компанией договор технологического присоединения. Всего же Приморским электрическим сетям предстоит подключить около 400 участков.
Сергей Чутенко, директор филиала «Приморские электрические сети»:
- Подводя итоги года в преддверии профессионального праздника Дня энергетика, хотелось бы отметить, что коллектив Приморских электрических сетей со своими задачами справился успешно и в установленные сроки. В планах филиала «Приморские электрические сети» на следующий год - продолжить совместную работу с АО «КРДВ» по развитию сетей для ТОР «Михайловский» и сотрудничество в рамках строительства объектов для электроснабжения территории опережающего развития «Большой Камень». Продолжится реализация проекта по подключению участков многодетных семей к электросетевой инфраструктуре и строительство энергообъектов в рамках технологического присоединения игорной зоны «Приморье».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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