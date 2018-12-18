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Расходы в интересах жителей
Приморские депутаты продолжили расширение мер соцподдержки жителей Приморского края
На минувшей неделе парламент Приморья продолжил работу над бюджетом края на 2019 год. Ко второму чтению проект финансового документа серьезно изменился в сторону увеличения как доходной, так и расходной частей.
Главное изменение – в бюджет-2019 заложили средства на обеспечение ранее поддержанных депутатами новых мер социальной поддержки приморцев.
Бюджет: беспрецедентный рост
Внеочередное заседание ЗС ПК 11 декабря началось с изменения основных параметров краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Необходимость внесения изменений была продиктована уточнением объема поступлений из федерального бюджета, а также ростом собственных налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, по предложению руководителя Приморья Олега КОЖЕМЯКО в новой версии бюджета предусмотрены расходы на введенные в октябре-ноябре меры поддержки пожилых людей, многодетных семей, педагогических и медицинских работников, а также ряда других категорий граждан.
- Ко второму чтению в комитет поступило более 100 поправок от профильных департаментов, комитетов краевого парламента и депутатов. Также поступили поправки от врио губернатора Приморского края, которые существенно меняют характеристики краевого бюджета на 2019 год, принятого 15 ноября. Для этого требуется возвращение законопроекта в процедуру первого чтения, - объяснил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.
- Когда мы принимали бюджет в первом чтении, то даже не могли предположить, что у нас будут такие большие расходы по социальному блоку. Разница между расходной частью бюджета, который мы приняли в первом чтении 15 ноября, и тем бюджетом, что мы приняли во втором чтении сегодня – 12,5 млрд рублей. Это меры социальной поддержки граждан, улучшение положения учителей и врачей, - подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.
В новой редакции бюджет края стал рекордным за последние годы по объему доходов и расходов. В будущем году доходы составят 113,87 млрд рублей, расходы - 118,1 млрд рублей, дефицит - 4,2 млрд рублей. Еще одно важное отличие: в бюджете-2019 запланировано серьезное увеличение финансовой поддержки муниципальных образований Приморья. Первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО обратил особое внимание депутатов на тот факт, что две субсидии городам и районам предусматривают 100-процентное финансирование со стороны краевого бюджета. Речь идет о расходах на благоустройство дворовых территорий и строительство гидротехнических сооружений для защиты населенных пунктов Приморья от наводнений.
- Мы видим, какие беспрецедентные меры социальной поддержки предусмотрены в краевом бюджете на будущий год. Большая работа проводилась всеми комитетами Законодательного Собрания и, прежде всего, комитетами по бюджету, по социальной политике. Считаю, что наша совместная работа должна дать свои результаты и в социально-экономическом развитии Приморья и, самое главное, в повышении качества жизни приморцев, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК.
В первом и втором чтениях проект бюджета-2019 был поддержан большинством депутатов приморского парламента. Уже завтра, 19 декабря, главный финансовый документ на 2019 год планируется утвердить в третьем, окончательном, чтении. Также в повестке дня последнего в уходящем году заседания ЗС ПК – утверждение бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМСа не изменился и составит 31,4 млрд рублей.
Ветеранам отдадут должное
Ставшее традиционным расширение мер социальной поддержки продолжилось на внеочередном заседании ЗС ПК. По решению депутатов, в Приморье начнет действовать компенсация 100% расходов по оплате взноса за капремонт для собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет. Еще два важных нововведения – это бесплатное обеспечение тест-полосками детей, страдающих сахарным диабетом, а также полная компенсация стоимости проезда детям-инвалидам, по направлению врача выезжающим на лечение, консультацию или обследование в государственные медучреждения в пределах края. Компенсацию также получат лица, сопровождающие детей-инвалидов. Количество поездок не ограничено. Кроме того, до 30 тысяч рублей в год увеличена предельная сумма компенсации за авиаперелеты льготных категорий жителей районов северо-восточного Приморья. В свою очередь, перечень «льготных» территорий расширился за счет Ольгинского района.
Около 4 тысяч человек станут получателями новых мер социальной поддержки ветеранов (инвалидов) боевых действий и членов семей военнослужащих, а также сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Новый закон предусматривает компенсацию 50% расходов на оплату коммунальных услуг для ветеранов боевых действий, единовременные выплаты инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий в размере от 10 до 19 тысяч рублей, а также компенсации до 30 тысяч рублей лицам, взявшим на себя обязанность по увековечиванию памяти инвалидов и участников Великой Отечественной войны и других конфликтов, погибших до 12 июня 1990 года при исполнении служебных обязанностей.
На фото: Приморские депутаты приняли бюджет с цифрами, которые еще не звучали в стенах регионального парламента.
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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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