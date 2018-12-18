Столичные замашки Владивостока

Многолетняя мечта владивостокцев – чтобы главный город Приморья был еще и главным городом Дальнего Востока, наконец, сбылась. Что дальше?

13 декабря президент России Владимир ПУТИН подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Столица Приморья, 18 лет назад не получившая почетный статус во многом «благодаря» курсу Евгения НАЗДРАТЕНКО на конфронтацию с Москвой, теперь станет главным городом на востоке страны и получит дополнительные ресурсы для развития. Ожидается, что переезд полпредства в ДФО на новое место состоится в течение 2019 года, пишет газета "золотой Рог".

Когда в октябре этого года только что приступивший к работе в Приморье Олег КОЖЕМЯКО озвучил идею о переносе столицы ДФО, многие восприняли это как чисто предвыборное заявление. Но прошедшие два месяца показали, что руководитель края выполняет все свои обещания. А еще – умеет убеждать в своей правоте федеральных министров и высшее руководство страны. Аргументация Кожемяко в пользу переноса столицы ДФО во Владивосток не менялась. По его мнению, Владивосток де-факто уже давно являлся столицей Дальнего Востока, лидируя по численности населения, вкладу в региональный валовый продукт, привлеченным инвестициям. И статус столицы ДФО даст городу и всему Приморскому краю новый стимул к развитию.

Кого и когда ждем?

С юридической точки зрения, президент внес изменения в собственный указ от 13 мая 2000 года, который определяет перечень федеральных округов и их административных центров. Согласно новому указу, Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска. «Руководителю администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток», - говорится в указе.

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ уже анонсировал переезд аппарата полпредства во Владивосток в течение ближайшего года. Комментируя перенос столицы округа, он заявил, что это не потребует больших затрат, а также позволит использовать «простаивающие» объекты ДВФУ в материковой части Владивостока.

«Вы знаете, я не считаю, что это надо делать так как-то уж очень быстро. Если мы это спокойно сделаем в течение года, для того чтобы избежать лишних трат бюджетных средств, то, наверное, это будет нормально», - цитирует Юрия Трутнева ТАСС. - «Этому может способствовать, например, то, что не все площади, из которых выехал Дальневосточный федеральный университет, сегодня проданы или используются. Там порядка пяти тысяч квадратных метров неиспользуемых площадей в центре города. Они нуждаются в некотором приведении в порядок, но это нужно делать в любом случае, и использовать». Читайте также слова полпреда в подвале полосы.

По мнению Трутнева, некоторые окружные структуры могут разместиться в конгрессно-выставочном центре, который планируется построить на острове Русском. Кроме того, полпред призвал не связывать указ президента с политическими процессами на Дальнем Востоке - в частности, с победой члена ЛДПР Сергея ФУРГАЛА на губернаторских выборах в Хабаровском крае.

Олег Кожемяко, комментируя предстоящий переезд, также не исключил размещения новых властных структур в «старых» корпусах федерального университета. Для решения всех организационных вопросов планируется создать рабочую группу из полпредства, администрации края и управления Росимущества.

«Это административные органы, суды, федеральные и территориальные органы, которые находятся в Хабаровске и других городах, это дальневосточные энергетические сбытовые компании, крупные компании, которые имеют офисы в Хабаровске...», - обозначил Кожемяко.

В ноябре 2018 года указом президента РФ в состав ФО были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Таким образом, Владивосток стал столицей крупнейшего в России федерального округа. Теперь ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки.

Статус имеет цену

Главный вопрос, который сегодня занимает умы приморцев - какие конкретно выгоды несет им новый статус Владивостока? По словам Олега Кожемяко, главный город края теперь будет жить по столичным стандартам и развиваться опережающими столичными темпами, а программы во всех значимых сферах жизни приморцев будут усовершенствованы.

- Для нас, жителей Приморья, это возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решить вопрос федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток, – уверен Олег Кожемяко.

Понятно, что говорить о конкретной «цене вопроса» - то есть эффекте от переноса столицы ДФО для бюджета Владивостока – пока рано. Однако сравнение бюджетов столиц Хабаровского и Приморского краев наводит на определенные мысли. Например, в 2018 году бюджет Хабаровска составил 12,6 млрд рублей по доходам, и более 13,3 млрд рублей – по расходам. Количество муниципальных программ достигло 26, причем одна из новых программ – «Повышение качества транспортного обслуживания пассажиров» - давно уже напрашивается и во Владивостоке.

Бюджет Владивостока уступает хабаровскому и по основным параметрам, и по количеству муниципальных программ. В 2018 году его доходы составляют чуть больше 12 млрд рублей, но 400 млн рублей из этой суммы идет на погашение городского долга. Остается 11,6 млрд рублей, то есть почти на 2 млрд рублей меньше, чем в Хабаровске. Количество муниципальных программ составило всего 20 – заметно меньше, чем у города на Амуре. При этом объем финансирования по сравнению с предыдущим годом увеличился только по пяти программам. И, конечно, не стоит забывать, что во Владивостоке проходит гораздо больше официальных мероприятий (включая ВЭФ), чем в Хабаровске, но готовится к ним новая столица ДФО за собственный счет.

- У нас действует достаточно много программ, но важно довести их до ума. Если новый статус Владивостока поможет городу получить дополнительные деньги в бюджет, главным приоритетом должен стать комфорт жителей, - считает депутат Думы Владивостока Виктор АБЛАПОВ. – Потому что сегодня мы наблюдаем огромный разрыв между проектами и реальностью. С одной стороны, построены мосты, проходит ВЭФ с «космическими» суммами сделок. Но важно ли это для человека, который, выйдя из дома, по-прежнему идет по разбитому тротуару на автобусную остановку, а потом едет на работу в «убитом», старом автобусе? Если мы хотим быть столицей, нужно уделить внимание повседневным вещам. Дороги, дворы, места отдыха, общественный транспорт должны получать больше финансирования, чем сейчас.

Далеко идущие последствия

Хотя многие считали инициативу переноса столицы ДФО предвыборным пиаром Олега КОЖЕМЯКО, стоит напомнить, что активно обсуждать ее начали еще в начале 2018 года. Один из инициаторов тех дискуссий, политолог Сергей ГРЕБЕНЮК считал, что столичный статус усилит «бренд» не только Владивостока, но и всего Приморского края.

- Перевод административного центра во Владивосток повысит статус не только города, но и всего Приморского края. Большее внимание к городу со стороны федеральной власти, рост числа официальных мероприятий, ускорение коммуникации между бизнесом и чиновниками – все это даст кумулятивный эффект для развития экономики Приморья, а значит, и для наполнения бюджета, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Кроме того, в современном мире инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от ее брендинга. Поэтому правильно «упакованный» бренд «столичности» позволит Приморью и Владивостоку привлечь больше внимания к своим новым возможностям.

- Решение президента запускает процесс, последствия которого мы пока не можем оценить в полной мере, - убежден председатель Торгово-промышленной палаты края Михаил ВЕСЕЛОВ. – Важно правильно воспользоваться предоставленной возможностью для развития Владивостока, а для этого необходима синергия усилий органов власти и жителей города. Только тогда новый статус позволит улучшить качество образования и социальной сферы, создать новые рабочие места.

Очевидно, что следующим шагом должно стать решение кадрового вопроса в новой столице ДФО. После ареста экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, то есть с июня 2016 года, городом руководили постоянно сменяющие друг друга и.о. мэра, а эксперимент с назначением мэра по конкурсу откровенно провалился. Поэтому для того, чтобы использовать новые возможности для развития, Владивосток нуждается в сильном и эффективном главе.

- Владивосток был де-факто столицей Дальнего Востока. Произошла легализация статуса. Это достойная оценка и Приморскому краю, и жителям Владивостока. Но это и новые обязанности, рост ответственности администраций Приморского края и Владивостока, - убежден председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС.

МНЕНИЕ

«Набирать сотрудников будем во Владивостоке»

Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток позволит быстрее обслуживать инвестиционные проекты, заявил журналистам вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

«У нас будет больше возможностей для решения вопросов инвесторов. Мы сможем больше и лучше работать с инвесторами», - сказал Трутнев. По его словам, 60% от общего объема инвестиций в федеральный округ приходятся на Приморье. Из-за переноса столицы округа могут быть уволены некоторые сотрудники полпредства. «Совершенно не факт, что значительное количество людей переедет. Вполне возможно, что мы поблагодарим их за работу, а набирать будем во Владивостоке», - заявил Трутнев. При этом, по мнению Трутнева, в Хабаровском крае работа по привлечению инвестиций «продвигается не очень хорошо». «Мы в любом случае будем делать все, что возможно и все, что от нас зависит, для того чтобы Хабаровский край развивался», - добавил он.

КСТАТИ

Квартиры в столице ДФО будут дорожать

По данным портала Domofond.ru, Владивосток занимает четвертую строчку в рейтинге городов России, где зафиксирована самая высокая стоимость квадратного метра жилой недвижимости. Цена за «квадрат» в столице Приморья в апреле 2018 года составляла почти 101 тысячу рублей. Опередили в рейтинге Москва и Санкт-Петербург, и курортный Сочи.

Сергей ФЕДОРЕНКО, директор СРО «Альянс строителей Приморья» уверен, что причин для резкого роста цен на жилую недвижимость во Владивостоке нет. «Цены вырастут, но не на много. Стоимость квадратного метра во Владивостоке и так высокая», - рассказал Сергей Федоренко РИА Primamedia. А по мнению Алины ТРИФОНОВОЙ, руководителя отдела продаж ООО «Ареал-Недвижимость», процесс по перемещению столицы округа не носит взрывного характера и будет протекать в течении 3-5 лет. И, соответственно, влияние на рынок он будет оказывать постепенно.

Артем СТРОГИН, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.