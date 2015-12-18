За Большой Камень взялись всем правительством

Министерство по развитию Дальнего Востока должно к 1 февраля подготовить документы по созданию территория опережающего развития (ТОР) «Большой Камень», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такое поручение дал председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания Правительственной комиссии по импортозамещению и Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедших во Владивостоке.

В повестке дня заседания - строительство судоверфи «Звезда» (входит в Дальневосточный центр судостроения (ДЦСС), которая будет специализироваться на строительстве судов и оборудования для нефтегазовых проектов, в том числе на арктическом шельфе. Строительство идет полным ходом и в этом премьер лично убедился, побывав в Большом Камне в сопровождении министров, ответственных за промышленную политику, а также главы НК «Роснефть» Игоря СЕЧИНА и ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА. Эти компании должны стать ключевыми заказчиками «Звезды», а «Роснефть» помимо всего - еще и ответственный исполнитель грандиозного проекта, на котором, по словам Дмитрия Медведева, необходимо сосредоточить основное внимание и основные средства, а « не палить деньги в разных местах».

Участники заседания обсудили возможности формирования портфеля и порядок размещения заказов для строящейся верфи. Это важнейшая задача, от которой будет зависеть экономическое наполнение проекта. Министр промышленности Денис МАНТУРОВ представил потенциал – до 2030 года российским компаниям будет необходимо порядка 237 новых судов, из них 36 крупнотоннажных для обеспечения работ на шельфовых проектах. Помимо этого сформирована и начала реализовываться программа строительства ледокольного флота.

По информации главы «Роснефти» Игоря Сечина, в приморскую «Звезду» уже инвестировано порядка 22 млрд рублей. Из 60 млрд рублей, дополнительно выделенных приморскому судостроительному комплексу в Большом Камне в ноябре через компанию. «Роснефтегаз», 30 млрд уже перечислены. С текущим финансированием строительства проблем нет. Уже в следующем году в Большом Камне будет заложено первое судно, в 2017-ом начнется реализация второй очереди проекта – строительства сухого дока. Третья очередь будет нацелена на строительство нефте и газодобычных платформ. И если глава «Роснефти» говорил о перспективах этой очереди в сослагательном наклонении, с ориентацией на потребности и конъюнктуру, то Дмитрий Медведев был достаточно категоричен. Все должно быть построено в полном соответствии с первоначальным проектом. «Мы не должны ограничиваться одним элементом, чтобы потом убыточность постоянно гасить», - настаивал премьер-министр.

Помимо судостроительных мощностей в Большом Камне должны появиться предприятия по производству судового машиностроения и материалов. В настоящее время идет работа по созданию здесь современного инжинирингового центра. Для этого «Роснефть» приобрела специализирующееся на судостроительной тематике ЦКБ «Лазурит», на базе которого как раз и будет создано два филиала инжинирингового центра - в Приморье и Санкт-Петербурге.

Активному развитию проектов должно способствовать и создание в Большом Камне территории опережающего развития.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.