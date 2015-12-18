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За Большой Камень взялись всем правительством

18 Декабря 2015, 19:56 | Приморье

Министерство по развитию Дальнего Востока должно к 1 февраля подготовить документы по созданию территория опережающего развития (ТОР) «Большой Камень», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такое поручение дал председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания    Правительственной комиссии по импортозамещению и Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедших во Владивостоке.

В повестке дня заседания -  строительство судоверфи «Звезда» (входит в Дальневосточный центр судостроения (ДЦСС), которая будет специализироваться на строительстве судов и оборудования для  нефтегазовых проектов, в том числе на арктическом шельфе.  Строительство идет полным ходом и в этом  премьер лично убедился, побывав в Большом Камне в сопровождении   министров, ответственных за промышленную политику, а также главы НК «Роснефть» Игоря СЕЧИНА и  ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА. Эти компании  должны стать ключевыми заказчиками «Звезды», а «Роснефть»  помимо всего -  еще и  ответственный исполнитель грандиозного проекта, на котором, по словам Дмитрия Медведева, необходимо сосредоточить основное внимание и основные средства, а « не палить деньги в разных местах».

Участники заседания обсудили возможности формирования портфеля и порядок размещения заказов для строящейся верфи. Это важнейшая задача,  от которой будет зависеть экономическое наполнение проекта. Министр промышленности Денис МАНТУРОВ представил потенциал – до 2030 года  российским компаниям будет необходимо  порядка 237  новых судов, из  них 36 крупнотоннажных для обеспечения работ на шельфовых проектах. Помимо этого сформирована и начала реализовываться программа строительства ледокольного флота.

По  информации главы «Роснефти» Игоря Сечина, в приморскую «Звезду» уже инвестировано порядка 22 млрд рублей. Из 60 млрд рублей, дополнительно выделенных приморскому судостроительному комплексу в Большом Камне в ноябре через компанию. «Роснефтегаз», 30 млрд уже перечислены. С  текущим финансированием строительства проблем нет.  Уже в следующем году в Большом Камне будет заложено первое судно, в 2017-ом  начнется реализация второй очереди проекта – строительства сухого дока.  Третья очередь будет нацелена на строительство нефте и газодобычных платформ. И если  глава «Роснефти» говорил  о перспективах этой очереди в сослагательном наклонении,  с ориентацией на потребности и конъюнктуру, то Дмитрий Медведев был  достаточно категоричен. Все должно быть построено в полном соответствии с первоначальным проектом. «Мы не должны ограничиваться одним элементом, чтобы потом убыточность постоянно гасить», - настаивал премьер-министр.

Помимо  судостроительных мощностей в Большом Камне должны появиться предприятия по производству судового машиностроения и материалов. В настоящее время идет работа по созданию здесь современного инжинирингового центра. Для этого «Роснефть» приобрела специализирующееся на судостроительной тематике ЦКБ «Лазурит», на базе которого как раз и будет создано два  филиала  инжинирингового центра - в Приморье и Санкт-Петербурге.

Активному развитию  проектов должно способствовать и создание в Большом Камне  территории опережающего развития.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: большой камень  медведев  тор 



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Комментарии

  • приморский21:18, 18.12.2015#

    "взялись всем правительством" это ни о чём не говорит

  • 36222:05, 18.12.2015#

    Как это не говорит, часть станет миллиардерами, а часть пересадят, но главное верфь как стояла колом, так и будет стоять.

  • Читающий22:07, 18.12.2015#

    Да нифига оно не идёт. Какой сухой док, если за 2 года на открытой площадке, где док-камеру снесли ничего не изменилось.

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