Прогноз рынка газа ExxonMobil позитивен для проекта завода сжиженного природного газа "СПГ-Владивосток"

Эксперты крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil считают, что природный газ к 2025 году опередит по объему мирового потребления уголь и займет второе место после нефти, передает Финмаркет.

Такое мнение является позитивным для "Газпрома" и его проекта завода сжиженного природного газа «СПГ-Владивосток», пуск первой очереди которого запланирован на 2018 год.

Как считают эксперты ExxonMobil, нефть в течение ближайших 30 лет останется доминирующим энергоносителем, а природный газ займет вторую позицию, сместив уголь. Спрос на нефть и газ для производства электроэнергии, как ожидается, в 2010-2040 гг. возрастет на 53%, чему будет способствовать увеличение почти в два раза потребления электроэнергии. На нетрадиционные виды газа, по оценкам экспертов нефтекомпании, придется около 65% этого роста и треть мировой добычи.

Ключевую роль в росте поставок газа на мировой рынок, как предполагается, будет играть сжиженный природный газ - объем его потребления к 2040 году утроится и составит 15% от всего мирового спроса.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.