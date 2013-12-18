Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прогноз рынка газа ExxonMobil позитивен для проекта завода сжиженного природного газа "СПГ-Владивосток"
Эксперты крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil считают, что природный газ к 2025 году опередит по объему мирового потребления уголь и займет второе место после нефти, передает Финмаркет.
Такое мнение является позитивным для "Газпрома" и его проекта завода сжиженного природного газа «СПГ-Владивосток», пуск первой очереди которого запланирован на 2018 год.
Как считают эксперты ExxonMobil, нефть в течение ближайших 30 лет останется доминирующим энергоносителем, а природный газ займет вторую позицию, сместив уголь. Спрос на нефть и газ для производства электроэнергии, как ожидается, в 2010-2040 гг. возрастет на 53%, чему будет способствовать увеличение почти в два раза потребления электроэнергии. На нетрадиционные виды газа, по оценкам экспертов нефтекомпании, придется около 65% этого роста и треть мировой добычи.
Ключевую роль в росте поставок газа на мировой рынок, как предполагается, будет играть сжиженный природный газ - объем его потребления к 2040 году утроится и составит 15% от всего мирового спроса.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- За материнское тепло выставили счет
- Приморье начнет экономить на энергоресурсах
- Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
- "Примтеплоэнерго" предпочло работу с банками
- Приморцев будет греть свой уголь
- Котельным Приморского края поддадут газу
- Приморью готовят новую ТЭЦ
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей
- В Приморье планируют снижать стоимость топлива
- Лучегорского угля станет больше
Новости раздела
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов