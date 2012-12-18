СК "Защита-Находка" за долги отключили от электричества

Страховую компанию «Защита Находка» энергетики отключили от электричества во вторник, 18 декабря, ровно через неделю после того, как судебные приставы вынесли офисное оборудование. Работники получили уведомления об увольнении по сокращению штатов. Договор о слиянии с компанией «Компаньон», по имеющейся неофициальной информации подписать так и не удалось. Впрочем, переговоры, о которых «ЗР» сообщал на прошлой неделе, будут продолжены.

«Во вторник, 18 декабря, сотрудники как обычно прибыли на работу в офис во Владивостоке на ул. Некрасовской, 100, где «Защита-Находка» производила страховые выплаты, а электричества нет. Энергетики отключили за долг в 60 тыс. рублей. Всех работников отпустили по домам», — сообщил «ЗР» один из сотрудников компании, попросивший не указывать его имя.

В конце прошлой неделе, с 14 декабря, работники начали получать уведомления об увольнении по сокращению штатов. Процесс продолжился 17 декабря.

«Рассчитать сотрудников полностью руководство компании обещает в середине февраля 2013 года. Пока выдают зарплату за ноябрь. Так как нет ни оборудования, ни света, то деньги нам дают наличными», — пояснил наш источник в компании.

Между тем страховую деятельность компания продолжает. Только 18 декабря страховые агенты сдали наличными около 1 млн рублей.

Генеральный директор Андрей БАСЛЫК провел индивидуальные беседы со страховыми агентами и дал указание продолжать страхование. КАСКО уже оформляют на «Компаньона». А вот ОСАГО до января 2013 года продолжают оформлять на «Защиту-Находка».

«Баслык заверил, что полисы в любом случае будут действительны, хотя ответственность по ним будет нести уже «Компаньон», — сообщил источник «ЗР».

Однако, по неофициальной информации, сделку по слиянию «Защита-Находка» и «Компаньон» пока еще так и не заключили. По словам работников компании, переговоры шли на повышенных тонах, завершились криком с обеих сторон и покупатели ушли, громко хлопнув дверью.

Переговоры еще будут продолжены, но уже на территории «Компаньона». Для их продолжения в ближайшие дни из Владивостока на запад страны вылетит генеральный директор Андрей Баслык.

Официальный комментарий на момент сдачи текста «ЗР» получить не удалось. Приемная генерального директора на телефонные звонки не отвечала.

Олег ЖУНУСОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.