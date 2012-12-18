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Экс-менеджеров ВМТП потянуло в поля
Экс-менеджеры и совладельцы ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) могут напрямую войти в акционерный капитал ОАО «Надеждинское» (с.Прохладное), в собственности которого находится очень масштабный участок земли в Надеждинском районе.
По сведениям «ЗР», акционеры ОАО «Надеждинское» одобрили проведение допэмиссии в пользу четырех физлиц – первого и второго генеральных директоров ОАО «ВМТП» Михаила РОБКАНОВА и Вячеслава ПЕРЦЕВА, а также Александра ДОМНИНА и Геннадия БРЮХНО (все они являлись совладельцами ВМТП).
Досье "ЗР"
ОАО «Надеждинское» было зарегистрировано администрацией Надеждинского района Приморского края 19 июля 1993 года. Уставный капитал АО составляет 45 тыс. 706 рублей, он разделен на 45,706 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
На 31 декабря 2011 года в реестре АО были зарегистрированы 663 акционера, в том числе одно ООО «ВладСтройСервис» (25,001%), Наталья МИНОГИНА (19,997%), Людмила ТАРАСОВА (5,997%). Генеральным директором ОАО «Надеждинское» является бывший руководитель юридической дирекции ОАО «ВМТП» Василий ЯКОВЕНКО. Основные средства компании на конец 2011 года составляли какие-то 20,483 тыс. рублей.
Четверым потенциальным приобретателям акций допвыпуска предлагается выкупить 100 млн 004,728 тыс. акций по цене размещения 1 рубль. Таким образом, ОАО «Надеждинское» может привлечь около 100 млн рублей, а экс-менеджеры ВМТП станут его основными владельцами.
В соответствии с уставом ОАО «Надеждинское», основными направлениями деятельности компании являются производство сельхозпродукции и ее реализация. Однако АО до сих не осуществляет хозяйственную деятельность, в связи с чем доходов от основной деятельности не имеет. Но имеет много земли, выкупленной, в том числе, у пайщиков обанкротившегося совхоза «Надеждинский».
Бывший гендиректор ОАО «Надеждинское» Дмитрий ДЕВЕРЦОВ в свое время объяснил акционерам сложность ситуации.
«Напомню, что в 1994 году каждый из вас (акционеров. – Прим. авт.) внес свои земельные паи в уставный фонд ОАО «Надеждинское». Через два года, согласно действовавшему в то время российскому законодательству, вам были выданы документы, подтверждающие ваше право на землю как акционера созданного ОАО. По прошествии времени законодательство претерпело изменения. Из него был убран ряд разночтений и неточностей. Сегодня, согласно букве закона, вы являетесь собственниками именно ценных бумаг предприятия, а не земельных участков. Фактически вы обменяли землю на акции. Понимаю, что кто-то может возразить по этому поводу и в качестве примера привести случаи продажи земельных участков отдельными лицами. Да, такие факты имеют место быть. Но здесь стоит помнить о том, что некоторые земельные наделы были выведены из собственности ОАО «Надеждинское» незаконным путем, по сути - украдены. Все эти случаи будут рассмотрены в суде, и есть вероятность того, что значительная часть утраченного будет возвращена предприятию», - заявлял Дмитрий Деверцов.
Отметим, что в том же Надеждинском районе у ВМТП в свое время были свои интересы. Именно этот район с его малоосвоенной территорией рассматривался как площадка для реализации проекта «Южный Приморский терминал» (ЮПТ), ставку на который в свое время делали Вячеслав Перцев и Михаил Робканов.
Досье "ЗР"
ОАО «Южный приморский терминал» создано в 1993 году по инициативе ВМТП и администрации Приморского края для реализации проекта строительства припортового (вынесенного за пределы порта Владивосток и города Владивосток) грузового терминала. Учредителями ОАО «ЮПТ» выступили Дальневосточное морское пароходство, ВМТП, Дальневосточная железная дорога, а также ряд автотранспортных предприятий и банков. В настоящее время 91,57% акций ЮПТ принадлежат ОАО «ВМТП».
Изначально предполагалось, что ЮПТ возьмет на себя, в первую очередь, логистику порта Владивосток, но если возникнет такая необходимость, то поможет и другим стивидорам тоже. Мультимодальный терминал сможет принимать грузопотоки и распределять их на железнодорожную развилку. Во время зимних «пробок» часть вагонов терминал может принять на себя и разместить их на сортировочной станции. Емкость мультимодального транспортно-логистического терминала оценивалась в 11,5 млн тонн в год, в том числе до 900 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Предполагалось, что мультимодальный терминал займет порядка 50 га. Кроме того, планировалось создание дистрибуционно-логистического центра для обслуживания торговых сетей и предприятий-кластеров с центром во Владивостоке, который будет заниматься дистрибуцией товаропотоков для города.
Что касается стоимости проекта, то в свое время была озвучена цифра $200 млн. Найти партнера в лице государства или РЖД ВМТП в свое время не удалось, поэтому терминал так пока и остается в проекте.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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