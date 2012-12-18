Предпринимательство Приморского края приоткрыло лицо

На малый бизнес приходится треть экономики Приморского края

Что представляет собой малый бизнес края, в каких сферах деятельности лежат его интересы, что дает ему и государству экономическая перепись и что мешает наладить полноценный диалог - об этом и многом другом говорили участники круглого стола «Малый и средний бизнес Приморья и его влияние на экономику края», организованного «ЗР» и Приморскстатом.

Мероприятие прошло во Владивостоке 12 декабря и собрало представителей власти, банковской сферы, налоговых органов, ученых и предпринимателей.

«Издательской компании «Золотой Рог» исполнилось в этом году 20 лет, она росла вместе с зарождающимся в Приморье предпринимательством, и наш интерес к малому и среднему бизнесу легко объясним, - поясняет выбор темы главный редактор «ЗР» Андрей ПУШКАРЕВ. – Не поднимет голову малый бизнес - никакие экономические реформы не будут состоятельны.

Хуже того, сегодня наш регион теряет свою экономику,как, к примеру, ресурс для увеличения налоговой базы. Вот уже несколько лет подряд мы публикуем рейтинги крупнейших компаний Дальнего Востока, и с каждым годом приходится констатировать тот факт, что число местных предприятий, составляющих славу региона, уменьшается. Не потому что они исчезают с рынка – просто как налогоплательщики они уходят в Москву. Остается уповать на малый и средний бизнес, на котором, к слову, держится экономика развитых стран, и мы должны этому способствовать».

Что и говорить, этот сектор бизнеса нуждается в поддержке. Но прежде чем ему помочь, надо было понимать, что он собой представляет. Поэтому в прошлом году состоялась Всероссийская экономическая перепись, целью которой было получение максимально полной и достоверной картины положения предпринимательства для определения дальнейших возможностей его развития в качестве приоритетного сектора экономики. Это обследование неоднозначно воспринялось бизнес-сообществом и породило массу слухов. Тем не менее мероприятие прошло успешно: в крае было опрошено 75,8 тыс. (83,2%) субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. 30 тыс. юридических лиц и 45,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Целесообразность переписи

«Было непросто, - признается руководитель Приморсктата Виктор ШАПОВАЛОВ. – И дело не только в том, что малый бизнес весьма мобилен, быстро возникает, приостанавливает работу, перепрофилируется и ликвидируется. Также нам впервые предстояло опросить индивидуальных предпринимателей, и по этому поводу пессимисты предрекали охват 20-30%, не более. Получилось под 90%. Безусловно, сыграло определенную роль то, что мы провели огромную разъяснительную работу, подключили СМИ, органы власти, пресловутый административный ресурс, попросив поддержки у первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, который, в свою очередь, лично разговаривал с главами муниципальных образований.

В итоге выяснилось, что из 75,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, представивших сведения, 49,4 тыс. респондентов (65%) ведут экономическую деятельность, остальные по каким-либо причинам ее приостановили. В целом по Приморью почти каждое третье юридическое лицо и каждый третий индивидуальный предприниматель представили «нулевые» отчеты, что может свидетельствовать как об отсутствии деятельности, так и о сокрытии ее реальных результатов.

Так или иначе, перепись была необходима. Во-первых, деятельность малого предпринимательства до этого наблюдалась только на выборочной основе, последнее сплошное обследование малых предприятий проходило в 2000 году, а за это время изменились и законодательная база, и критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса. Во-вторых, с ее помощью впервые была получена информация по показателям, репрезентативные данные по которым невозможно собрать выборочным методом: например, по инвестициям в основной капитал. В-третьих, перепись наконец-то позволила идентифицировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по категориям - малые, микро и средние предприятия - в полном соответствии с законом. Оказалось, более 70 юридических лиц в Приморье не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, хотя об этом заявляли, а 153 предприятия, ранее считавшиеся малыми, соответствовали, на самом деле, параметрам среднего бизнеса. И, наконец, впервые за последние 10 лет были сформированы показатели деятельности субъектов малого предпринимательства по муниципальным образованиям, а эта информация очень нужна и востребована».

Кому нужна перепись

«Любое управленческое решение должно приниматься на основе качественных исходных данных, и мы давно сотрудничаем с Приморскстатом, разрабатывая различные программы поддержки бизнеса, - говорит начальник Управления экономики и развития предпринимательства Администрации Владивостока Марина ИЛЬИНА. – Мы с нетерпением ждали итогов переписи, возлагали на нее большие надежды и получили качественные данные для разработки новых программ, в которых нуждается бизнес. Нам наконец-то удалось получить подробную информацию о количестве предпринимателей, отраслевой структуре и занятости на реально действующих предприятиях. Эта информация стала основой для формирования и реализации политики дальнейшей поддержки этих субъектов. Сегодня свой вклад в экономику города вносят более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, 19 тысяч юридических лиц и 122 средних предприятия. Как уже было сказано, основная сфера, в которой работает предпринимательство – торговля. Поэтому Администрация Владивостока поддерживает не только производственные, но и торговые предприятия. Единственное пожелание к службе статистики – проводить подобную перепись не раз в пять лет, а ежегодно. Это позволит нам более предметно и оперативно принимать решения, в которых нуждается бизнес».

О пользе итогов переписи и необходимости проводить ее как можно чаще говорили все присутствующие представители муниципальных образований края. А представители Администрации Находкинского городского округа даже признались, что недооценивали потенциал малого бизнеса, работающего на территории округа.

«Поскольку перепись является дорогостоящим мероприятием: за 2010-2012 годы на нее было затрачено 9,1 млн рублей, срок ее проведения, во всяком случае пока, установлен через каждые пять лет, - поясняет Виктор Шаповалов. – Кроме того, я не устаю повторять: показатели, которыми располагает Приморскстат, доступны не только органам власти, но и самому бизнесу: итоги любой переписи, в

т. ч. экономической, размещены на сайтах Росстата, Приморскстата и любых других территориальных отделений статистики. Кроме того, мы работаем по конкретным запросам, готовим аналитические записки. Информация, которую мы готовы предоставлять и предоставляем, может служить полноценной альтернативой дорогостоящим маркетинговым исследованиям, в которых так нуждаются предприниматели.

С чего начинается цивилизованный бизнес на Западе? Приведу такой пример. Приходят два молодых бизнесмена в банк за кредитом на развитие бизнеса, хотят открыть спортивный молодежный магазин в одном из районов города, где имеется подходящее по площади и цене помещение. Менеджер банка знакомится с бизнес-планом, входит в базы данных переписей и говорит, что средний возраст жителей этого района – 60 лет и подобный магазин вряд ли будет ими востребован. Но это не означает отказ в кредитовании. С предпринимателями работают другие менеджеры, опираясь на базы данных, советуют, каким видом торговли лучше заняться в выбранном помещении, какие ниши пустуют в этом районе, какова конкурентная среда в городе в области торговли спортивными товарами и где целесообразнее искать место под магазин. У нас же часто бизнес открывается наобум, по причине чего часто оказывается несостоятельным. Правда, не могу не отметить, что наконец-то начинает складываться новая волна бизнесменов, которые начинают обращаться к статистике».

Малый бизнес – большая сила

Перепись показала, что вклад предпринимательства в ВРП края – 30%, такие же показатели демонстрируют занятость в экономике и среднесписочная численность малых предприятий, а вот в обороте организаций этот сектор бизнеса занимает 61%. Особенно велика его доля в розничной торговле и общепите. Кроме того, инвестиции в основной капитал юридическими лицами - малыми и средними предприятиями – составляют 8,2 млрд рублей, индивидуальными предпринимателями – 1,3 млрд рублей. В целом же по краю на 1000 жителей приходится 15 юридических лиц и 23 предпринимателя, это выше, чем в среднем по России.

От кого ждать помощи

«Малый бизнес действительно влияет на занятость населения края и рост его доходов, - подтверждает заместитель директора Департамента экономики и поддержки предпринимательства Администрации Приморского края Надежда ПЕТРОВА. – И для того чтобы это влияние усиливалось, он должен получать новые условия и новые инструменты для развития. И в программе развития Приморья на 2013-2017 годы, над которой мы сейчас работаем, этому уделяется особое внимание. В частности, разработаны и утверждаются новые инструменты целевого подхода в рамках программ, направленных на развитие определенных сфер экономики - энергетики, жилищного строительства и т. д. Данные экономической переписи нам очень в этом помогли. Новые инструменты включает в себя и программа улучшения инвестиционного климата, базирующаяся на оценке конкурентной среды в целом по краю и отдельным муниципальным образованиям. Кроме того, предусмотрено внедрение административного оффшора для бизнеса. По итогам 1 квартала будущего года вместе с приглашенными экспертами мы пытаемся понять, насколько хорошо и полно нам удается отвечать запросам бизнеса».

«Поддержка малого бизнеса осуществляется нами с 2006 года, сначала отдельными мероприятиями, а затем в рамках специальной программы, - дополняет начальник отдела поддержки предпринимательства Администрации Приморского края Елена РОМАШКО. – Мы тесно взаимодействуем с бизнесом, ежегодно проводим конференцию предпринимателей Приморья, знаем их нужды и постоянно работаем над новыми программами поддержки».

«Предприниматели, которым нечего скрывать, получают от нас достойную поддержку, - подчеркивает начальник Управления экономического развития Уссурийского ГО Марина КИСТЕР. - А для того чтобы она была наиболее полной и точечной, мы ежеквартально оцениваем деятельность уссурийских предприятий силами собственной муниципальной статистики».

«Самая большая проблема, с которой сталкивается бизнес, - нехватка информации, которую мы стараемся решить, - говорит директор муниципального казенного учреждения «Центр развития предпринимательства» Марина ШЕМИЛИНА. – Для чего нужен наш центр? Для всестороннего содействия предпринимательству. Информационно-консультационная работа идет полным ходом. За 2 месяца с момента открытия мы дали обратившимся предпринимателям более 600 консультаций по различным вопросам. Регулярно, в последний вторник месяца «Центр поддержки предпринимателей» проводит дни финансовой грамотности. А для того чтобы лучше понимать проблематику бизнеса, будем проводить отраслевые круглые столы. Так, недавно встречались с представителями сферы пассажирских перевозок, выявленные проблемы требуют вмешательства на государственном уровне, будем продвигать их решение через институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Другое направление работы центра - аналитическая работа, предложение предпринимателям свободных ниш, – то, о чем говорил Виктор Федорович. Этого не делает сегодня никто, и в этом очень нуждаются предприниматели».

Как прийти к диалогу

Для того чтобы центр поддержки предпринимательства и соответствующие отделы в краевой и муниципальных администрациях понимали, в каком направлении двигаться, и оказывали действительно эффективную помощь, им нужна четкая картина того, что представляет собой этот сектор бизнеса. И в этом может помочь экономическая перепись. А для того чтобы бизнес воспринимал ее адекватно, между статистиками и предпринимателями должен быть налажен диалог.

«С одной стороны, я понимаю, что перепись нужна, согласен с ее практической пользой, но в то же время многолетний опыт работы в бизнесе позволяет мне усомниться в том, что озвученная мною информация о своем предприятии не обернется против меня же, - признается один из участников круглого стола. – Извините, но не верю. Поэтому лучше обойдусь без поддержки. Мне не надо помогать. Хотя бы не мешайте. А с анализом рынка и прогнозами на будущее я и сам как-нибудь разберусь. Думаете, тем, кто уходит в тень, нравится так работать? Нам просто не оставляют выбора. Поэтому в переписи бизнеса я участвовал, а вот насколько честно ответил – пусть останется на моей совести».

Самая большая проблема – недоверие, подтверждает Виктор Шаповалов: «Все боятся утечки информации. Но конфиденциальность предоставляемых сведений гарантируется законом. Мы не имеем права делиться ими ни с налоговыми или следственными органами, ни с прокуратурой. Более того, утечки информации не может быть уже по той причине, что первая страница отчета, где стоит фамилия предпринимателя или название компании, нужна только для учета опрошенных, а сами сведения поступают в обработку обезличенными. Тем не менее возникает парадокс: бизнес требует от статистики адекватной оценки социально-экономической обстановки, а сам тем временем не желает раскрывать истинных масштабов своей деятельности и маскируется».

И все-таки, предприниматели настойчиво просят поменять к следующей переписи форму обследования и обойтись без идентификации: тогда и процент охваченных предпринимателей будет выше, и «нулевых отчетов» станет меньше.

Другая проблема, которую озвучивают предприниматели – нехватка информации. «Я постоянно сталкиваюсь с этим, как бизнесмен, - говорит директор ООО «Полиграфия» Александр МЕЛЬНИКОВ. – И именно это стало причиной создания журнала, на страницах которого мы пытаемся объединить находкинских предпринимателей и власть, заставить их услышать друг друга. Чем больше будет коммуникационных площадок, тем проще будет договориться друг с другом».

«Признаюсь честно, я впервые сегодня услышала о переписи бизнеса, хотя работаю в открытую и никуда не прячусь, - подтверждает проблему нехватки информации директор ДВКЦ «Партнер» Евгения ОЛОФИНСКАЯ. - Но поскольку моя компания прошла через три процедуры лицензирования, что оказалось мало того что затратно, но еще и очень травматично для предприятия, я тоже вынесла урок – держаться от всего подальше, хотя и понимаю, что это неправильно. Бизнес и власть должны взаимодействовать. Мы все живем в одном доме – Приморье - и одинаково заинтересованы в его будущем».

«Хотим мы этого или нет, обследования бизнеса, в т. ч. малого, продолжатся. Это и формирование базовых таблиц «затраты-выпуск», и другие виды работ, - резюмирует Виктор Шаповалов. - Мы прекрасно понимаем, что бизнес воспримет их не «на ура», и готовы, со своей стороны, оказывать ему всестороннюю поддержку. Еще раз подчеркну: статистика – не фискальный орган, не противник, а союзник бизнеса.

Да, предпринимательство края - реальная экономическая сила. Но, для того чтобы этот сектор бизнеса и дальше выполнял роль надежной антикризисной подушки безопасности, он должен знать, в какую сторону ему идти, где находятся точки роста. И без итогов сплошных статистических наблюдения ни нам, ни ему не обойтись».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.