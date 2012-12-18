В Приморском крае проложена оптоволоконная линии связи до поселка Преображение

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» закончил строительство оптоволоконной линии связи (ВОЛС) от поселка Лазо до поселка Преображение. В зону действия ВОЛС попали поселки Кишиневка, Беневское, Киевка и др. В данный момент идет процесс получения государственной документации.

В строительство линии общей протяженностью 94 км было инвестировано более 56 млн руб. собственных средств. Строительство шло в условиях труднопроходимой местности, пересекая скальные породы и реки.

К новогодним праздникам жители этих поселков Приморского края получат возможность смотреть 180 каналов интерактивного телевидения от «Ростелекома» в цифровом качестве и пользоваться высокоскоростным интернетом, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" - Приморский филиал.

Газета "Золотой Рог".