Рынок страхования жилья ожидает новый закон

Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании «Согаз», полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.

Регион ежегодных ЧС

А между тем в этом году, сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС, за 9 месяцев на Дальнем Востоке зарегистрировано 7 чрезвычайных ситуаций. Наиболее крупная из них, вызванная тайфуном «Лайонрок», нанесла ущерб в той или иной степени 170 населенным пунктам Приморского края, общее количество пострадавших от стихии превысило 33 тыс. человек. Кроме этого, было более 280 социально значимых происшествий, среди которых аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, техногенные пожары на объектах экономики и с массовым пребыванием людей, поиски и спасение людей, дорожно-транспортные происшествия, ликвидация последствий прохождения циклонов и т. д. Если к данным по тайфуну добавить статистику по пожарам, то количество пострадавших заметно возрастает. Подавляющее большинство из них могут рассчитывать только на помощь государства.

- С начала этого года на Дальнем Востоке произошло более 8 тысяч пожаров, при которых спасено материальных ценностей на сумму более 2 млрд рублей, - говорит замначальника управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Дальневосточного регионального центра МЧС России Алексей ЯКОВЛЕВ. - Зачастую причиной пожаров становится человеческий фактор, поэтому больше всего пожаров и возгораний происходит в наиболее населенных регионах федерального округа - Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. Для повышения ответственности руководителей предприятий, субъектов малого бизнеса внедряется система пожарного аудита, когда проводится независимая оценка рисков для того или иного объекта и предлагаются соответствующие мероприятия для соблюдения необходимых мер пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами. Это, с одной стороны, способствует оптимизации количества проверок в отношении объектов малого и среднего предпринимательства за счет внедрения механизмов независимой оценки пожарного риска. А с другой - повышает уровень пожарной безопасности и ответственности собственников имущества. Такая «аудиторская проверка» состояния безопасности может также учитываться и при страховании от возможного ущерба.

По словам директора Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах» Татьяны МЕЖУЕВОЙ, выплаты по страховым случаям в связи с ущербом, причиненным имуществу граждан, происходят регулярно. Как правило, один-два раза в неделю страхователи заявляют мелкие убытки, связанные в основном с затоплением квартир. Суммы выплат по таким убыткам могут быть совершенно разными, но чаще всего они не выходят за пределы 30-100 тыс. руб. Около 85% заявленных случаев приходятся на полисы страхования гражданской ответственности перед соседями. Гораздо реже случаются крупные убытки с большими суммами выплат. Например, сумма одного из таких убытков последних месяцев, связанного с пожаром в частном доме, по первоначальным оценкам составляет порядка 12-15 млн рублей.

Но, как известно, государство хоть и тратит огромные деньги каждый раз на возмещение убытков пострадавшим, все же не всегда в состоянии помочь каждому их получившему. И даже сейчас в Приморском крае по поручению губернатора будет проведена специальная проверка в пострадавших от тайфуна муниципалитетах. Причиной проверки стали жалобы жителей сел и городов на то, что часть подтопленных домов была проигнорирована оценочными комиссиями. В то же время определенные суммы выплат, выделенные из резервного фонда администрации края и резервного фонда правительства России, находятся на уровне выплат страховыми компаниями по мелким убыткам: 50 тыс. руб. за частично утраченное имущество и по 100 тыс. на человека за полностью утраченное. Как сообщалось ранее, если дом или квартира будут признаны не подлежащими восстановлению и непригодными для проживания, то в таком случае предусмотрена государственная поддержка - денежная выплата на приобретение или строительство жилья.

Стимул роста

В то же время бизнес, отмечают участники рынка, не так редко страхует свое имущество. Эта активность связана в основном с кредитованием и во многом зависит от готовности бизнеса инвестировать в собственные проекты. Последние пара лет были сложными прежде всего для малых и средних предприятий, и, как следствие, сокращение инвестиций в основной капитал и высокие процентные ставки сдерживали рост страховых премий в этом сегменте. Тем не менее в компании «ХОСКА» все же отмечают некоторый рост страхования имущества, не связанного с залогами.

Но, несмотря на снижение покупательной способности граждан, продажи полисов страхования жилья продолжали расти в последние годы. Федеральные страховые компании по-прежнему связывают это с масштабным ЧП - наводнением 2013 года на Дальнем Востоке. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в компании «Ингосстрах» со ссылкой на данные ЦБ РФ, в первом полугодии 2016 года на рынке в регионах Дальнего Востока сборы страховых компаний по страхованию имущества граждан выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 4,7 п. п. выше, чем в целом по РФ. При этом прирост сборов СПАО «Ингосстрах» в Дальневосточном региональном центре составил 27,1%.

- Что касается повышения спроса на страховые продукты среди граждан Приморского края, то после резонансного наводнения на Дальнем Востоке, когда выяснилось, что застраховано было только около 3% жилья, спрос постепенно стал расти, - говорит территориальный директор АО «СОГАЗ» по ДФО Евгений ГРАф. - Так, за первое полугодие 2016 года сборы по страхованию имущества граждан в Приморском крае составили 141 млн рублей, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Число заключенных страховых договоров увеличилось более чем на 45%, до 68 тыс. Для сравнения, в целом по стране количество договоров по страхованию имущества, заключенных гражданами, увеличилось на 22%.

По словам Татьяны Межуевой, в компании «Ингосстрах» увеличилось количество новых клиентов, которые приобретают полисы страхования своего имущества, в основном среди жителей районов, подвергшихся удару стихии.

- Мы наблюдаем снижение спроса на пролонгацию договоров от постоянных клиентов, которые страховали свое имущество ежегодно: сейчас они либо выбирают недорогие продукты, либо пока предпочитают сэкономить на этих расходах. Но в целом рынок страхования имущества сейчас имеет позитивную динамику роста, и, по нашему мнению и анализу, рост мы будем наблюдать и в течение следующего года.

Региональный подход

А между тем эксперты обращают особое внимание именно на этот вид страхования, связывая с ним определенные перспективы отрасли. Президент союза «Национальная страховая гильдия» Элла ПЛАТОНОВА считает, что рост добровольного имущественного страхования физических лиц мог бы быть залогом более успешного и долгосрочного развития рынка. Но одним из тормозов этого развития является снижение числа региональных страховщиков. «А ведь часто именно они предлагают страхователям оптимальные условия страхования и востребованные виды», - обращает внимание на важный аспект этой ситуации Элла Платонова.

В то же время Татьяна Межуева говорит о том, что продукты по страхованию имущества не имеют различий в связи с той или иной спецификой регионов. «В целом нам это и не нужно, учитывая, что линейка продуктов по страхованию имущества у нас очень гибкая и позволяет учесть и удовлетворить любые пожелания наших клиентов», - поясняет директор регионального центра «Ингосстраха».

И все же, наверное, ни одна крупная страховая компания не знает территорию так, как знают ее местные компании, принимающие все решения на местах. Отсюда и оценка собственных рисков страховщика при продаже полиса, а значит, и тарифа, может быть более точной и выгодной для потребителя услуги. Например, в компании «ХОСКА» говорят о дифференцированном подходе в зависимости от места расположения застрахованного объекта, точном определении зоны безопасности, в том числе с точки зрения затопления. Поскольку местный страховщик опирается на точную статистику региона, то и тариф у него рассчитывается с учетом всех нюансов территории, а также выше скорость согласования различных нестандартных условий. В отношении выплат при наступлении страхового случая местные страховщики также дорожат репутацией.

- Если посмотреть официальную статистику Центрального банка по частоте отказов, мы там одни из лучших, - отметили в пресс-службе компании «ХОСКА». - У нас нет сотен или тем более тысяч отказов. Но даже если и случается принимать решение об отказе, то с нами можно обсудить все нюансы ситуации, мы можем на месте принятия решения объяснить, какой логикой руководствуемся.

Образец для подражания

А между тем способствовать более глубокому проникновению этого вида страхования на дальневосточных территориях мог бы новый закон о страховании жилья граждан. Работа над подобным законопроектом ведется уже далеко не первый год, но дойти до завершения пока не удается в силу многих причин. Например, очень сложным остается вопрос о ветхом и аварийном жилье, которого на Дальнем Востоке до сих пор немало. Страховщики при этом отмечают, что в законопроекте не предусмотрено введение обязательного страхования жилья. Оно в любом случае останется добровольным.

В то же время в стране есть уникальный опыт страхования жилья, который действует в столице уже несколько лет. Напомним, в Москве в квитанции по оплате за услуги ЖКХ включена сумма этой страховки. В 2015 году 6 407 московских семей получили 213 млн руб. выплат по городской программе страхования жилья. В СМИ появилась информация о том, что законопроект о страховании жилья от ЧС призван распространить московский опыт на всю страну. Для этого взять на себя «катастрофические риски» может создаваемая в России Национальная перестраховочная компания.

- Система страхования жилья в Москве следующая: город поделили на несколько районов и провели локальные конкурсы среди страховщиков, - рассказывают в компании «ХОСКА». - Это позволило прийти к наиболее выгодным из предложенных условиям страхования. Эта страховка по умолчанию включена уже в квитанцию, хотя на самом деле жилец может по желанию оплатить эту строчку или отказаться. Но в прессе встречается цифра: около 50% московских семей участвуют таким образом в этой системе страхования. Понятно, что страховые суммы в этих квитанциях не очень высокие, есть ограничения по некоторым рискам, но для обычного населения эта страховка - подспорье. В Москве этот вариант страхования реализован по принципу софинансирования, т. е. часть убытка берет на себя страховая компания, часть выплачивается из бюджета города.

В компании «ХОСКА» считают, что это интересный опыт, который вполне мог бы послужить образцом для стимулирования страхования жилья. Несмотря на то что эта страховка защищает не от всех рисков на 100%, тем не менее она, во-первых, формирует культуру страхования у людей, во-вторых, способствует росту доверия к страховым компаниям в целом.

- Для того, чтобы это было введено в других регионах, надо, чтобы администрации субъектов ДВ поддержали эти инициативы страховых компаний, - говорят в компании «ХОСКА». - Мы, например, как и другие страховщики, периодически проводим такие переговоры с администрациями. Но если в Москве бюджет финансово может участвовать в таких программах, то многим регионам дотационным неоткуда деньги на это брать. Есть и другие подводные камни, которые при попытках внедрить их на всю страну, вызывают дискуссии. Поэтому пока медленно продвигается принятие этого закона на федеральном уровне. А у местных региональных властей ограниченные полномочия при проведении таких программ. Хотя в стране есть ряд регионов, которые всерьез рассматривают создание подобных программ.

Как пояснил в СМИ эту ситуацию президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей ЮРЬЕВ, по проекту субъекты имеют право на создание региональных программ, куда в обязательном порядке включается федеральный минимум: «Это должна быть некая типовая проекция федеральных программ. Условно говоря, в федеральной программе есть 40 типов рисков, из которых власти могут выбрать характерные для их региона. Страна большая, регионы разные: где-то суховеи, где-то костры, где-то подтопления, где-то землетрясения. Плюс региональной программы в том, что можно будет использовать любые официальные каналы дистрибуции. Например, можно будет просто «запихать» расходы на страхование в платежки за ЖКУ, как это действует в Москве, - можешь поставить галочку, можешь не поставить. В Москве застраховано 55% квартир, потому что это очень легко, народу ничего специально делать не надо, а 60 рублей в месяц - не такие уж и большие деньги».

Есть данные

Страховой рынок Сибири и Дальнего Востока растет быстрее России

По данным ЦБ, сборы страховщиков в Сибири и на Дальнем Востоке за первое полугодие 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 13,6% - до 46,5 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. они составляли лишь 41 млрд руб.

Рост сборов продемонстрировали сегменты страхования жизни, ОСАГО, имущества физических лиц, страхования от несчастного случая, ответственности и ОПО.

Сборы по страхованию жизни выросли на 53,3% - до 8,8 млрд руб., по ОСАГО - на 21,3%, до 17,3 млрд руб., имущества физических лиц - на 13,6%, до 2 млрд руб. Премия по страхованию от несчастного случая выросла на 10,2% - до 4,5 млрд руб., по страхованию ответственности и ОПО - на 7,4% и достигла 1,8 млрд руб.

Ряд сегментов показал отрицательную динамику: -17% по страхованию финансовых рисков с премией в 447,7 млн руб., -11,4% по автокаско со сборами в 4,3 млрд руб., -10,3% по ДМС с 4 млрд руб.

Весь страховой рынок России в первом полугодии 2016 г. вырос на 7,8% - до 1,3 трлн руб. Из них 716 млрд руб. - премия в сегменте ОМС. Сборы выросли во всех сегментах рынка коммерческого страхования: в сегментах страхования жизни (66,5%), ОСАГО (21,1%), НС (27,4%), кроме автокаско, где сокращение сборов составило 7,5%, страхования военнослужащих, сократившегося на 41,8%, и ОПО (-50,2%).

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.