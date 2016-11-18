Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Количество заходов круизных лайнеров во Владивосток увеличится в два раза
Количество судозаходов круизных лайнеров во Владивосток в 2017 году увеличится как минимум в два раза. Корейский оператор Costa Group Asia, впервые посетивший Приморье в этом году, подтвердил шесть судозаходов в Приморье в следующем году. Об этом стало известно по итогам туристической выставки China International Travel Market в КНР, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Приморье приняло участие в крупнейшей в Азии международной туристской выставке в Шанхае. По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, региональный стенд вызвал высокий профессиональный интерес, а итоги переговоров дают многообещающую перспективу – турпоток из Китая в Приморье продолжит расти, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«Традиционно жители Поднебесной лидируют по объему въездного турпотока в Приморский край. За последнее время он увеличился кратно: за 10 месяцев 2016 года регион посетили 184 тысячи китайских туристов, в то время как за весь прошлый год – 121 тысяча человек. Наиболее активно туристические связи налажены с приграничными провинциями – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, мы рассчитываем на увеличение потока за счет привлечения туристов из южных провинций КНР. Участие в Шанхайской выставке позволила нам расширить географию нашего продвижения», – отметил Константин Шестаков.
По словам сотрудников приморского туристско-информационного центра, все больше иностранцев интересуются путешествием именно в Приморский край.
Морской порт Владивосток сможет принимать самые большие круизные лайнеры мира
«На площадке выставки приморские туроператоры провели встречи формата b2b и b2c с представителями китайского турбизнеса по вопросам взаимодействия и сотрудничества. Азиатские туристы все больше проявляют интерес к путешествиям на Дальний Восток, а Приморский край становится обязательным местом для посещения. Реагируя на спрос, турфирмы разрабатывают как прямые турмаршруты во Владивосток, так и комплексные туры по Восточному кольцу России», – рассказала замдиректора ТИЦ Мария Копцева.
Кроме того, в рамках международного мероприятия Приморский край провел успешные переговоры с руководителями трех крупных круизных операторов Royal Caribbean International, Costa Group Asia и Sky Sea CruiseLine.
«Развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития туристической отрасли региона. Мы провели ряд встреч, мировые круизные операторы высказывают свою заинтересованность в судозаходах во Владивосток, а компания Costa Group Asia подтвердила свое намерение в шести заходах их судов в порт Владивосток в 2017 году», – сообщил Константин Шестаков.
Четырнадцатипалубный круизный лайнер Costa Victoria с двумя тысячами пассажиров на борту впервые посетил Владивосток в мае этого года. Туристы остались очень довольны экскурсией, поэтому теперь такие визиты станут регулярными
Кроме того, рассматривается возможность судозаходов других операторов в Приморье. Так, президент Морского туристического центра провинции Кангвон Руспублики Корея Пак Тэ Ук во время своего визита во Владивосток отмечал, что приморский порт должен стать одним из узлов круизной и паромной линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В следующем году мы планируем ещё шесть судозаходов “Коста Виктории” во Владивосток, а также ещё около 10 рейсов других компаний – это практически каждый месяц», – заявлял он.
Отметим также, что в текущем году Приморье впервые посетил и круизный лайнер из Китая.
Напомним, что в 2016 году Туристско-информационный центр традиционно принял участие в крупнейшей в России туристической выставке «Интурмаркет», а также провел пять международных презентаций в странах Азии. Приморский турпродукт представили в рамках JATA в Японии, KOTFA в Южной Корее, а выставка CITM в Шанхае стала завершением «международной трилогии» после участия в Харбинской ярмарке и на международной туристской выставке BITE в городе Пекин.
Новости тематики
- Количество заходов круизных лайнеров во Владивосток увеличится в два раза
- Приморский край посетили 184 тысячи китайских туристов
- Японские турфирмы оценили потенциал Приморья
- В Приморье китайцы подсели на слабый рубль
- Новые достопримечательности Приморья показали китайским турфирмам
- Турпоток из Китая в Приморье увеличен почти в два раза
- Во Владивостоке станет тесно от лайнеров
- "Галапагосские острова" по-приморски
- Туризм в Таиланде меняет вектор
- В "Техническом Диснейленде" в Приморье построят ресторан, где будет стоять списанный Су-27
Новости раздела
- Рынок страхования жилья ожидает новый закон
- Родина Samsung, LG, Posco положила глаз на Приморье
- Количество заходов круизных лайнеров во Владивосток увеличится в два раза
- Главная сельскохозяйственная ярмарка Приморья уступит место новогодней елке
- В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом
- Приморский край посетили 184 тысячи китайских туристов
- Резидент Свободного порта Владивосток запустит производство трубопроводных систем из полипропилена
- Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
- В Приморье клиентам "Ростелекома" стала доступна еще одна услуга компании
- Аграриев готовят к недостатку снега и выплат
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Популярная в Приморье рыба неинтересна большинству рыбопромышленников
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток