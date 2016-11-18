Количество заходов круизных лайнеров во Владивосток увеличится в два раза

Количество судозаходов круизных лайнеров во Владивосток в 2017 году увеличится как минимум в два раза. Корейский оператор Costa Group Asia, впервые посетивший Приморье в этом году, подтвердил шесть судозаходов в Приморье в следующем году. Об этом стало известно по итогам туристической выставки China International Travel Market в КНР, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Приморье приняло участие в крупнейшей в Азии международной туристской выставке в Шанхае. По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, региональный стенд вызвал высокий профессиональный интерес, а итоги переговоров дают многообещающую перспективу – турпоток из Китая в Приморье продолжит расти, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«Традиционно жители Поднебесной лидируют по объему въездного турпотока в Приморский край. За последнее время он увеличился кратно: за 10 месяцев 2016 года регион посетили 184 тысячи китайских туристов, в то время как за весь прошлый год – 121 тысяча человек. Наиболее активно туристические связи налажены с приграничными провинциями – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, мы рассчитываем на увеличение потока за счет привлечения туристов из южных провинций КНР. Участие в Шанхайской выставке позволила нам расширить географию нашего продвижения», – отметил Константин Шестаков.



По словам сотрудников приморского туристско-информационного центра, все больше иностранцев интересуются путешествием именно в Приморский край.



Морской порт Владивосток сможет принимать самые большие круизные лайнеры мира



«На площадке выставки приморские туроператоры провели встречи формата b2b и b2c с представителями китайского турбизнеса по вопросам взаимодействия и сотрудничества. Азиатские туристы все больше проявляют интерес к путешествиям на Дальний Восток, а Приморский край становится обязательным местом для посещения. Реагируя на спрос, турфирмы разрабатывают как прямые турмаршруты во Владивосток, так и комплексные туры по Восточному кольцу России», – рассказала замдиректора ТИЦ Мария Копцева.



Кроме того, в рамках международного мероприятия Приморский край провел успешные переговоры с руководителями трех крупных круизных операторов Royal Caribbean International, Costa Group Asia и Sky Sea CruiseLine.



«Развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития туристической отрасли региона. Мы провели ряд встреч, мировые круизные операторы высказывают свою заинтересованность в судозаходах во Владивосток, а компания Costa Group Asia подтвердила свое намерение в шести заходах их судов в порт Владивосток в 2017 году», – сообщил Константин Шестаков.



Четырнадцатипалубный круизный лайнер Costa Victoria с двумя тысячами пассажиров на борту впервые посетил Владивосток в мае этого года. Туристы остались очень довольны экскурсией, поэтому теперь такие визиты станут регулярными



Кроме того, рассматривается возможность судозаходов других операторов в Приморье. Так, президент Морского туристического центра провинции Кангвон Руспублики Корея Пак Тэ Ук во время своего визита во Владивосток отмечал, что приморский порт должен стать одним из узлов круизной и паромной линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



«В следующем году мы планируем ещё шесть судозаходов “Коста Виктории” во Владивосток, а также ещё около 10 рейсов других компаний – это практически каждый месяц», – заявлял он.



Отметим также, что в текущем году Приморье впервые посетил и круизный лайнер из Китая.



Напомним, что в 2016 году Туристско-информационный центр традиционно принял участие в крупнейшей в России туристической выставке «Интурмаркет», а также провел пять международных презентаций в странах Азии. Приморский турпродукт представили в рамках JATA в Японии, KOTFA в Южной Корее, а выставка CITM в Шанхае стала завершением «международной трилогии» после участия в Харбинской ярмарке и на международной туристской выставке BITE в городе Пекин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.