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Главная сельскохозяйственная ярмарка Приморья уступит место новогодней елке

18 Ноября 2016, 15:24 | Приморье

Заключительная ярмарка в этом сезоне пройдет 25 и 26 ноября, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На центральной площади Владивостока сегодня, 18 ноября, вновь развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Как отмечают специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья, отсутствие арендной платы позволяет жителям приобретать здесь продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

«Литр молока 3,3% стоит 76 рублей, кефир 1% – 72. Килограмм сметаны 20% можно приобрести за 176 рублей, творога 5% за 286. Свекла, лук, морковь продаются от 20 рублей за килограмм, капуста – от 25, картофель – от 35 до 45 рублей», – отметили в ведомстве.

Общегородская ярмарка 25 и 26 ноября станет заключительной в этом сезоне. Ярмарка уступит место новогоднему городку – на центральной площади начнется монтаж елки и других праздничных конструкций

На ярмарке представлен широкий ассортимент рыбы.

«Навага и сельдь здесь продаются от 75 рублей, килограмм корюшки, камбалы и минтая можно купить за 100 рублей. Горбуша стоит от 125 рублей, сима – от 160, кета – от 190», – добавили специалисты.

Общегородская ярмарка 25 и 26 ноября станет заключительной в этом сезоне. Ярмарка уступит место новогоднему городку – на центральной площади начнется монтаж елки и других праздничных конструкций.

Вице-губернатор края Сергей Сидоренко считает, что продовольственная ярмарка организована для насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией и товарами местных сельхозпроизводителей, способствует развитию конкуренции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

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Теги: ярмарка 



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