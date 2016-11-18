Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом
Его обвиняют в невыплате НДФЛ, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Эванс» в г. Арсеньев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, неисполнение обязанностей налогового агента.
По версии следствия, в период времени с сентября 2012 по ноябрь 2014 года обвиняемый не перечислил в бюджет Российской Федерации удержанный с заработной платы работников налог на доходы с физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 10 млн рублей, а направил указанные денежные средства на текущие нужды предприятия.
Следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом
- Резидент Свободного порта Владивосток запустит производство трубопроводных систем из полипропилена
- Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
- "М.Видео" понравилось в Приморье
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Зерновой терминал обосновался на Хасанщине
- Соседи распробовали приморское
- Предпринимателей Владивостока поддержат финансово
- Бюджет-2017 Приморья пока не дотягивает до бюджета-2016
- Резиденты СПВ инвестировали 2,6 млрд рублей из обещанных $2 млрд
Новости раздела
- В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом
- Приморский край посетили 184 тысячи китайских туристов
- Резидент Свободного порта Владивосток запустит производство трубопроводных систем из полипропилена
- Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
- В Приморье клиентам "Ростелекома" стала доступна еще одна услуга компании
- Аграриев готовят к недостатку снега и выплат
- "М.Видео" понравилось в Приморье
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Сайтам пропишут пользовательское соглашение
- Молоко убегает от субсидий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Популярная в Приморье рыба неинтересна большинству рыбопромышленников
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся