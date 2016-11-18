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В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом

18 Ноября 2016, 14:10 | Приморье

Его обвиняют в невыплате НДФЛ, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Эванс» в г. Арсеньев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, неисполнение обязанностей налогового агента.

По версии следствия, в период времени с сентября 2012 по ноябрь 2014 года обвиняемый не перечислил в бюджет Российской Федерации удержанный с заработной платы работников налог на доходы с физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 10 млн рублей, а направил указанные денежные средства на текущие нужды предприятия.

Следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: уголовное дело  НДФЛ  налоги 



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