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Приморский край посетили 184 тысячи китайских туристов
Китайские туристы все больше предпочитают путешествовать по дальневосточному региону России и особенно интересуются перспективным туристическим проектом «Восточное кольцо». Об этом стало известно в рамках туристической выставки China International Travel Market в КНР, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Сотрудники АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» совместно с руководителями туристических компаний, представителями первого на Дальнем Востоке гостинично-ресторанного комплекса с казино «Tigre de Cristal», а также руководством Владивостокского морского пассажирского терминала представили туристический потенциал Приморского края в рамках крупнейшей в Азии международной туристской выставки «China International Travel Market», которая прошла в городе Шанхай с 11 по 13 ноября, сообщили "Золотому Рогу" в АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».
Напомним, что в 2016 году Туристско-информационный центр традиционно принял участие в крупнейшей в России туристической выставке «Интурмаркет», а также провел пять международных презентаций в странах Азии. Приморский турпродукт представили в рамках JATA в Японии, KOTFA в Южной Корее, а выставка CITM в Шанхае стала завершением «международной трилогии» после участия в Харбинской ярмарке и на международной туристской выставке BITE в городе Пекин.
Как рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, презентация на международных профильных выставках является одним из эффективных способов продвижения региона как туристской дестинации и повышения объемов въездных туристических потоков. По его словам, завершающее мероприятие в 2016 году дало многообещающую перспективу на дальнейшую работу по привлечению туриста из Китая.
«Традиционно жители Поднебесной лидируют по объему въездного турпотока в Приморский край. За 10 месяцев 2016 года Приморский край посетили 184 тысячи китайских туристов. Наиболее активно на данный момент налажены туристические связи с приграничными провинциями – Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, мы рассчитываем на увеличение потока за счет привлечения туристов южных провинций. Шанхайская выставка CITM завершила нашу международную трилогию в Поднебесной и позволила нам расширять географию нашего продвижения», - рассказал Константин Шестаков.
Приморский край традиционно был представлен на объединенном стенде Visit Russia, организацией которого занималось НП «Мир без границ». Помимо Приморья свои возможности представили восемь российских регионов: Республика Татарстан, Иркутская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Камчатский край, Ленинградская область, Республики Башкортостан и Республика Бурятия.
По словам сотрудников Приморского ТИЦ, для многих китайцев Москва и Санкт-Петербург уже не являются такой «экзотикой», как раньше, но по-прежнему остаются довольно популярными. Вместе с тем, все больше иностранцев интересуются именно Дальним Востоком, и Приморским краем в частности.
«Туристы все больше проявляют интерес к путешествиям на Дальний Восток, а Приморский край становится обязательным местом для посещения у туристов, путешествующих по дальневосточному региону. Турфирмы разрабатывают как прямые турмаршруты во Владивосток, так и комплексные туры через Приморье в другие близлежащие города и регионы Дальнего Востока. Таким образом, мы видим актуальность дальневосточного бренда «Восточное кольцо России». Приморские туроператоры провели встречи формата b2b и b2c с представителями китайского турбизнеса по вопросам взаимодействия и сотрудничества. И, конечно, все посетители стенда обращались к нам, потому как ТИЦ располагает наиболее полной информацией о туристических возможностях Приморского края», - рассказала замдиректора Туристско-информационного центра Мария Копцева.
Помимо участия в мероприятиях выставки особый акцент был направлен на мероприятия по продвижению круизного туризма в регион.
«Развитие круизного туризма является одним из стратегических приоритетов развития туристической отрасли региона. Мы совместно с руководством морского пассажирского терминала и заинтересованными представителями туристской общественности провели ряд встреч-презентаций края, как благоприятной туристской дестинации руководителям трех крупных круизных операторов «Royal Caribbean International», «Costa Group Asia» и «Sky Sea CruiseLine». В свою очередь компания «Costa Group Asia» подтвердила свое намерение в 6 судозаходах их судов в порт Владивосток в 2017 году», - рассказал Константин Шестаков.
Отметим, что для Приморья развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений. В Приморье создаются современные объекты туристской инфраструктуры, появляются новые туристские маршруты и направления, открывая колоссальные возможности для привлечения туристов, как из западной части России, так и из-за рубежа.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, привлечению туристского потока способствует разработка и создание пакетных турпродуктов. Один из последних – «Восточное кольцо» – соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность приезжим иностранцам посетить сокровищницы каждого региона. Глава региона подчеркнул, что в этом проекте Приморье берет на себя роль туристического и транспортного хаба, с учетом выгодного географического положения и нормы об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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