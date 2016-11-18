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Резидент Свободного порта Владивосток запустит производство трубопроводных систем из полипропилена
Компания «КБ Пласт», резидент Свободного порта Владивосток, построит первый в Приморье завод по производству трубопроводных систем, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Запуск производства запланирован на первый квартал 2017 года на территории Уссурийского городского округа.
«Наша задача – запустить производство и закрепиться на внутреннем рынке Приморского края и Дальнего Востока в качестве надёжного производителя полимерной трубы, что станет возможным, благодаря преференциям резидента Свободного порта Владивосток», - отмечает генеральный директор «КБ Пласт» Игорь Боконяев.
В настоящее время 98 инвесторов Свободного порта Владивосток реализуют проекты объемом инвестиций более 127,9 млрд рублей. Всего поступило 180 заявок на общую сумму инвестиций более 255,6 млрд рублей.
Отметим, сегодня резидентами Свободного порта Владивосток являются 97 компаний с объемом инвестиций на сумму 127,9 млрд рублей и перспективой создания более 20 тысяч рабочих мест.
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