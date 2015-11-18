Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье устраняется цифровое неравенство
В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) «Ростелеком» в Приморском крае ввел в коммерческую эксплуатацию услугу «Wi-Fi в сельской местности». Всего в рамках проекта примут участие 121 населенный пункт края. На сегодняшний день доступ в интернет уже получили жители 23 сел, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
В Приморье воспользоваться услугами беспроводного интернета на скорости до 10 Мбит/сек могут жители и гости сел: Горбатка, Маргаритово, Песчаное, Серафимовка, Сокольчи, Черноручье, Мономахово, Антоновка, Виноградовка, Гончаровка, Достоевка, Зеркальное, Изюбриное, Лукьяновка, Минеральное, Нежино, Новобельмановка, Новокрещенка, Новочугуевка, Покровка, Руновка, Устиновка и ж/д станции Сысоевка. Ранее жителям данных населенных пунктов был доступен только «мобильный интернет» от операторов сотовой связи, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе оператора связи.
Проект базируется на использовании волоконно-оптических линий связи, и доступ в интернет осуществляется с помощью технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi. Контракт, подписанный в 2014 году между Федеральным агентством связи (Россвязь) и Ростелекомом, предполагает организацию точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек.
Всероссийский проект УЦН уникален по масштабам, он преследует основную цель, чтобы небольшие и самые отдаленные населенные пункты получили доступ в интернет наряду с крупными городами. Только в Приморском крае для реализации проекта будет построено более 1500 км волоконно-оптических линий связи.
«Проект УЦН в Приморском крае позволит жителям и гостям края получать современные услуги связи, даже находясь далеко от центральных городов. Мы живем в информационном веке, потому устранить цифровое неравенство-одна из наших приоритетных задач»,- говорит директор Приморского филиала Руслан Тулаганов.
Стоимость услуги «Wi-Fi в сельской местности» в Приморском крае составит 1,5 рубля сутки или 45 рублей в месяц. Подключиться к Wi-Fi можно через сети RTOpen, RTFree, RTWiFi. Оплатить услугу «Wi-Fi в сельской местности» можно при регистрации в сети RTOpen с помощью сайта www.rt.ru или ЕЛК (единый личный кабинет). При регистрации в сети RTFree можно бесплатно получить доступ к ограниченному списку сайтов. RTWiFi предназначена для доступа к ресурсам сети интернет только при положительном балансе. Скорость и условия предоставления регулируются условиями тарифного плана выбранного клиентом. Подробности по услуге можно уточнить на сайте rt.ru или по звонку 8-800-1000-800.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Новости тематики
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
Новости раздела
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Приставам облегчат жизнь
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- Бонусы здесь и сейчас
- Страховые потери года
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом