В Приморье устраняется цифровое неравенство

В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) «Ростелеком» в Приморском крае ввел в коммерческую эксплуатацию услугу «Wi-Fi в сельской местности». Всего в рамках проекта примут участие 121 населенный пункт края. На сегодняшний день доступ в интернет уже получили жители 23 сел, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

В Приморье воспользоваться услугами беспроводного интернета на скорости до 10 Мбит/сек могут жители и гости сел: Горбатка, Маргаритово, Песчаное, Серафимовка, Сокольчи, Черноручье, Мономахово, Антоновка, Виноградовка, Гончаровка, Достоевка, Зеркальное, Изюбриное, Лукьяновка, Минеральное, Нежино, Новобельмановка, Новокрещенка, Новочугуевка, Покровка, Руновка, Устиновка и ж/д станции Сысоевка. Ранее жителям данных населенных пунктов был доступен только «мобильный интернет» от операторов сотовой связи, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе оператора связи.

Проект базируется на использовании волоконно-оптических линий связи, и доступ в интернет осуществляется с помощью технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi. Контракт, подписанный в 2014 году между Федеральным агентством связи (Россвязь) и Ростелекомом, предполагает организацию точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек.

Всероссийский проект УЦН уникален по масштабам, он преследует основную цель, чтобы небольшие и самые отдаленные населенные пункты получили доступ в интернет наряду с крупными городами. Только в Приморском крае для реализации проекта будет построено более 1500 км волоконно-оптических линий связи.

«Проект УЦН в Приморском крае позволит жителям и гостям края получать современные услуги связи, даже находясь далеко от центральных городов. Мы живем в информационном веке, потому устранить цифровое неравенство-одна из наших приоритетных задач»,- говорит директор Приморского филиала Руслан Тулаганов.

Стоимость услуги «Wi-Fi в сельской местности» в Приморском крае составит 1,5 рубля сутки или 45 рублей в месяц. Подключиться к Wi-Fi можно через сети RTOpen, RTFree, RTWiFi. Оплатить услугу «Wi-Fi в сельской местности» можно при регистрации в сети RTOpen с помощью сайта www.rt.ru или ЕЛК (единый личный кабинет). При регистрации в сети RTFree можно бесплатно получить доступ к ограниченному списку сайтов. RTWiFi предназначена для доступа к ресурсам сети интернет только при положительном балансе. Скорость и условия предоставления регулируются условиями тарифного плана выбранного клиентом. Подробности по услуге можно уточнить на сайте rt.ru или по звонку 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.