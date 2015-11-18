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Оптимальная сеть
Подразделения ПАО «Дальневосточный банк» действуют в 10 регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Курирует работу региональной банковской сети вицепрезидент Сергей ЗУБРЕВ. Об особенностях региональной политики Сергей Михайлович рассказал деловой газете «Золотой Рог».
- Начну с того, что развитие региональной сети имеет ключевое значение для успешного развития любого банка, который стремится быть ближе к своим клиентам, желает выйти за привычные, уже освоенные границы. Домашними регионами для Дальневосточного банка всегда были Приморский край и Сахалинская область. При этом в нашей истории были подразделения и в Москве, и в СанктПетербурге - далеко на Западе. Однако с вхождением Дальневосточного банка в периметр «Роснефти» роль банка несколько изменилась, изменилась и стратегия развития региональной сети.
Расширение «Роснефти» на Восток страны предполагало расширение и финансовой группы, обеспечивающей консолидацию финансовых потоков компании, повышение скорости и эффективности ее расчетных операций. Данную задачу было поручено решить Дальневосточному банку в составе банковской группы Всероссийского банка развития регионов, акционером которого является «Роснефть».
Было принято стратегическое решение о разделении зон ответственности между банками финансовой группы. За ВБРР была закреплена западная часть страны, включая Западную Сибирь, а за Дальневосточным банком - Восточная Сибирь и Дальний Восток.
В соответствии с обозначенной задачей западные филиалы Дальневосточного банка были переданы ВБРР, а на базе его филиалов в Хабаровске и Иркутске теперь действуют подразделения Дальневосточного банка. Вслед за ними были открыты филиалы нашего банка в Красноярске, ПетропавловскеКамчатском, сеть операционных и дополнительных офисов в других крупных городах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Должен заметить, что одним из ключевых принципов нашей региональной политики всегда являлась экономическая эффективность наших подразделений. Открытие новых офисов происходит только после всесторонней оценки экономической целесообразности, расчета сроков выхода на безубыточность и окупаемость затрат. В последние дватри года мы снизили свою активность в открытии новых подразделений. Это связано не только с экономической ситуацией в стране, но и с нашим стремлением к оптимизации действующей сети, повышением отдачи от ее деятельности.
Проводя эту работу, мы преобразовали ряд филиалов в дополнительные и операционные офисы, оставив четыре филиала - в ЮжноСахалинске, Хабаровске, Иркутске и Красноярске. Несколько малоэффективных офисов было закрыто. Вместе с тем в ПетропавловскеКамчатском и Благовещенске мы перевели операционные офисы в новые, более комфортные и функциональные, помещения, в КомсомольскенаАмуре открыли новый дополнительный офис непосредственно на территории Комсомольского НПЗ. В Приморском крае, наряду с закрытием офиса в п. Ливадия, решается вопрос открытия нового дополнительного офиса в Большом Камне. Ожидаем, что он начнет свою работу на территории Дальневосточного завода «Звезда» уже в конце 2015 года.
Выполняя главную задачу по сопровождению расчетных операций «Роснефти», мы предлагаем высококачественное банковское обслуживание не только ее дочерним структурам, но и многотысячным коллективам предприятий «Роснефти», ее контрагентам и партнерам. При этом Дальневосточный банк всегда был и остается универсальным банком. Группа компаний «Роснефти» далеко не единственный наш клиент в новых регионах присутствия банка. Мы опираемся на широкий круг регионального бизнеса, который с интересом воспринимает предложения Дальневосточного банка. Хотя потенциальная поддержка крупнейшей корпорации с колоссальными ресурсами и авторитетом, конечно, важна и банку, и нашим клиентам. И то, что в восточносибирские и новые дальневосточные подразделения приходят клиенты, - неоспоримый факт.
По нашим наблюдениям, в любом регионе клиенты готовы идти туда, где, вопервых, условия обслуживания выгоднее, вовторых - хорошее качество обслуживания. В регионы мы идем с конкурентоспособными продуктами. Это и доступная цена, и оперативность, и безопасность, и, конечно, удобство - все то, что формирует качество наших услуг. Понятие это достаточно широкое, и многие в него вкладывают свой смысл, начиная от улыбок на лицах сотрудников, к которым ты приходишь, комфортной обстановки и заканчивая работающими как часы внутренними взаимодействиями. Конечно, мы стремимся, чтобы нашим клиентам было удобно в банковских офисах, чтобы время непосредственного пребывания стремилось к минимуму при максимальной удовлетворенности клиента. На мой взгляд, в этом аспекте Дальневосточный банк в регионах представлен достойно.
Досье «Золотого Рога»:
Региональная сеть банка:
10 субъектов Российской Федерации:
Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Красноярский край, Республика Хакасия, Иркутская область, Республика Бурятия.
24 населенных пункта Дальнего Востока и Восточной Сибири.
43 банковских офиса.
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