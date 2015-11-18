Во Владивостоке завершается строительство нового пришкольного стадиона

Современный трехуровневый стадион в скором времени появится около школы №77 (ул. Каплунова, 12) во Владивостоке. Спортивное сооружение возводится по распоряжению главы краевого центра Игоря ПУШКАРЕВА.

На сегодняшний день уже выполнена основная часть работ - смонтированы инженерные и электрические сети, заасфальтированы площадки, установлены опоры освещения, продолжается покраска забора, подготовка к укладке покрытия для футбольного поля и монтажу спортивного оборудования.

Новый пришкольный стадион состоит из трех полноценных спортивных площадок, предназначенных для разных видов спорта. Рядом со зданием школы - площадка для учащихся младших классов. Напротив школы завершается обустройство двух спортивных площадок для стритбола, также здесь построены помещения для тренеров и раздевалки, оборудованные конвекторами. Так что в холодное время года школьники смогут переодеваться в спортивную форму в теплых помещениях.

Третий уровень стадиона расположен на возвышенности рядом со второй площадкой. Здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны, беговая дорожка, волейбольная площадка, гимнастические комплексы.

Территория стадиона будет освещена, здесь установят ограждение и систему видеонаблюдения.

По словам директора школы №77 Вероники КРЮКОВСКОЙ, раньше уроки физкультуры проводились на полуразрушенном старом стадионе с грунтовым покрытием. Поэтому и учащиеся, и педагоги очень ждут, когда стадион будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, во Владивостоке в рамках программы главы города Игоря Пушкарева «Спортивный Владивосток» за несколько последних лет построено 25 современных пришкольных стадионов и 13 спортивных площадок.

Все новые стадионы построены по стандартам FIFA, с покрытием из искусственной травы, с крытыми трибунами и теплыми раздевалками, прорезиненными беговыми дорожками, площадками для волейбола, баскетбола, гимнастическими комплексами и т.д. Территории стадионов освещены, установлено ограждение, видеонаблюдение. Открытие каждого стадиона - всегда настоящий праздник для школьников и жителей микрорайона. По распоряжению мэра заниматься на новых спортивных объектах могут не только ученики школ, но и жители близлежащих домов.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.