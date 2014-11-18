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В Приморье "Ростелеком" открывает обновленный центр продажи и сервиса
18 Ноября 2014, 15:22 | Приморье
20 ноября в Находке (Приморский край) откроется обновленный Центр продаж и сервиса (ЦПС) ОАО «Ростелеком».
Новый офис компании расположен в здании по адресу ул.Ленинская, д.1. В обновленном офисе компании использован принцип зонирования, ориентированный на эффективное обслуживание клиентов компании.
ЦПС сможет обслуживать более 1000 клиентов в день, что позволит горожанам оперативно получать консультации специалистов. В новом офисе можно подать заявку, оформить договор на подключение сервисов и услуг компании, проверить техническую возможность и пополнить баланс лицевого счета.
На сегодняшний день в Приморском крае работают 3 Центра продаж и сервиса нового формата – в Арсеньеве, Владивостоке и Уссурийске. До конца года компания планирует запустить еще 14 обновленных ЦПС в Вольно-Надеждинском, Дальнегорске, Дальнереченске, Камне-Рыболове, Кировском, Лесозаводске, Лучегорске, Партизанске, Славянке и Фокино.
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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Теги: Ростелеком
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