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Зарегистрировать предприятие в Приморье теперь можно в режиме "одного окна"

18 Ноября 2014, 14:14 | Приморье

В Приморском крае появилась новая услуга для бизнеса – теперь зарегистрировать предприятие можно по принципу «одного окна».

Появление такой услуги стало возможным благодаря сотрудничеству администрации Приморского края и краевого МФЦ с Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России».

В департаменте экономики и стратегического развития Приморского края отмечают, что новая услуга существенно упрощает процесс регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

«Ранее будущим предпринимателям приходилось посещать несколько инстанций. Благодаря комплексному предоставлению услуги достаточно обратиться только в краевой МФЦ или Центр развития бизнеса Сбербанка. Здесь можно получить весь комплекс услуг – от оплаты государственной пошлины и нотариального удостоверения доверенности, подачи заявления на регистрацию, до изготовления печати и открытия расчетного счета в банке. Данное нововведение позволяет существенно экономить время», - отметили в департаменте.

Краевой уполномоченный многофункциональный центр располагается во Владивостоке по адресу – улица Борисенко, дом 102. ЦРБ Сбербанка находится во Владивостоке по адресу – Океанский проспект, дом 18.

Технология комплексного предоставления услуги предполагает, что при первом визите в МФЦ или в Сбербанк предприниматель сдает необходимый пакет документов для регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Уже при втором обращении он получает зарегистрированные в налоговом органе документы и номер банковского счета.

Напомним, задача по сокращению сроков регистрации предприятий в два раза была поставлена первым вице-губернатором Приморья Александром Костенко во время обсуждения показателей Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ «Эффективность процедур регистрации предприятий».

Рейтинг был разработан в конце 2013 года Президентом страны Владимиром Путиным. Среди регионов Дальнего Востока в число «пилотов» вошел и Приморский край.

«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас, в среднем, предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.

Для упрощения процедуры было решено организовать получение комплекса услуг регистрации предприятия по принципу «одного окна».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: услуги  регистрация  банки  бизнес  МФЦ  сбербанк  приморье 



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