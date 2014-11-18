Интерес к аэропорту Владивосток обозначила "Ренова"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ОАО «Аэропорты регионов» (аэропортовый холдинг ГК «Ренова») о приобретении 100% (1 млрд 759,500 млн обыкновенных акций) уставного капитала ЗАО «Терминал Владивосток».

УК «Аэропорты регионов» - аэропортовый холдинг, стратегическим инвестором которого является ГК «Ренова». В настоящее время в холдинг входят ОАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), ОАО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара) и ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

Ранее гендиректор «Шереметьево» Михаил ВАСИЛЕНКО сообщал, что МАШ планирует до конца 2014 года закрыть сделку по продаже доли в аэропорту Владивостока («Шереметьево» также принадлежит 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивостока»). Стоимость доли он оценил более чем в 4 млрд рублей.

А пока старые собственники предлагают новый контракт руководителю аэропорта Игорю ЛУКИШИНУ. По сведениям «ЗР», вопрос о продлении полномочий гендиректора включен в повестку дня внеочередного собрания МАВ, назначенного на 17 декабря.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что речь идет о продлении полномочий нынешнего гендиректора, возглавившего аэропорт в декабре 2013 года после того, как компанию покинул гендиректор Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.