Цифровое телевидение в Приморском крае стало качественнее

Приморский край перешел на новый стандарт цифрового эфирного телевидения

В Приморском крае состоялся переход на новый стандарт цифрового эфирного телевидения. О его преимуществах рассказали специалисты Приморского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети.

С 1 сентября 2014 года цифровое телевидение в Приморье транслируется в новом стандарте - DVB-T2.

«Это самый современный и мощный стандарт, позволяющий реализовать возможности, недоступные ранее. Во-первых, это увеличенная емкость – в новый стандарт «помещается» больше каналов. Во-вторых, это более высокое качество изображения и звука, которое уже оценили телезрители. В-третьих, это телегид – электронная программа передач. Проще говоря, «цифра» стала качественнее, смотреть ее стало комфортнее», - подчеркнули специалисты.

Чтобы оценить преимущества нового стандарта, никакие специальные телевизоры не нужны, подойдет обычный ЖК-телевизор.

«Главное - убедиться, что он поддерживает стандарт DVB-T2 и режим MultiPLP. Если же покупка нового телевизора не входит в ваши планы, то достаточно приобрести приставку стандарта DVB-T2 с режимом MultiPLP. Такие телевизоры и приставки продаются во всех магазинах бытовой техники. Необходимо помнить, что техника старого стандарта DVB-T принимать новый сигнал не сможет», - обратились к приморцам специалисты.

Для приема сигнала также потребуется эфирная антенна дециметрового диапазона или универсальная. Такие антенны различных форм и конструкций – в продаже в магазинах бытовой техники.

Напомним, сейчас на большей территории края транслируется первый мультиплекс. Это 10 телеканалов: 1 канал, Россия 1, Россия Спорт, Россия Культура, Россия 24, 5 канал, НТВ, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ-Центр – и 3 радиоканала.

Кроме этого, к запуску планируется второй мультиплекс. Приморцы смогут смотреть РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, НТВ Спорт Плюс, Звезда, МИР, ТНТ, МУЗ ТВ. Во Владивостоке это станет возможно к концу 2014 года. Сроки запуска второго мультиплекса в других населенных пунктах будут сообщены дополнительно.

По всем вопросам можно обращаться в Единый информационный центр РТРС по телефону: 8 (800) 220 2002 (звонок по России бесплатный) или в Центр поддержки Приморского филиала РТРС: 8 (423) 260-84-41, help-prim@rtrn.ru, Владивосток, ул. Лазо, 2.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.