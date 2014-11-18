LTE-смартфоны могут стать хитом новогодних продаж

Продажи LTE-смартфонов растут быстрее, чем продажи большинства других категорий смартфонов, и в ближайшее время эта тенденция не исчезнет, утверждают представители ритейла, работающего с электроникой.

Этому способствует рост доступности мобильных устройств с поддержкой LTE, а также активное развертывание операторами сотовой связи сетей 4G/LTE. При этом, несмотря на значительное удешевление рубля по отношению к ведущим мировым валютам, ритейлеры не ожидают повышения цен на мобильные устройства до начала следующего года и прогнозируют повышение доли недорогих LTE-аппаратов в сезон предновогодних продаж.

«Связной», один из ведущих российских ритейлеров в области мобильной и цифровой техники, опубликовал в начале ноября исследование о рынке LTE-смартфонов. По данным компании, за девять месяцев 2014 г. в России было продано более 2,1 млн LTE-смартфонов на сумму 48,1 млрд руб. За год количество проданных устройств выросло на 105%, выручка от их продажи - на 80%. Ассортимент смартфонов с поддержкой сетей LTE на российском рынке достиг 100 моделей по итогам первых девяти месяцев 2014 года. Это в 2,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. Средняя стоимость LTE-смартфона снизилась за этот период на 12% и составила 22 660 руб. При этом появляется все больше моделей в ценовом сегменте до 10 000 руб.

Напомним, какие преимущества дает технология 4G/LTE пользователям. Это высокая скорость передачи данных и быстрый отклик на запрос (PING), что позволяет быстро скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, делать большое количество вкладок в интернет-браузере без задержек при открытии страниц, с комфортом играть в онлайн-игры. Использование 4G также позволяет раздавать доступ в интернет по Wi-Fi сразу на несколько других устройств, что дает возможность развернуть полноценный мобильный офис в любом удобном для этого месте.

Но все эти возможности доступны лишь при условии, что смартфон, поддерживающий эту технологию, находится в зоне покрытия сети 4G/LTE. В Приморском крае первопроходцем в развитии мобильной связи четвертого поколения стала компания «МегаФон». Оператор развернул здесь сеть 4G летом 2012 года.

- Если раньше основной объем информации наши абоненты «качали» через USB-модемы, то сегодня все больше людей предпочитают пользоваться смартфонами, - говорит директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН. - И это совершенно естественно. Во-первых, смартфон - универсальный гаджет, который можно использовать в том числе и как модем, точку доступа в интернет для других устройств - ноутбука, планшета. Во-вторых, сегодня даже недорогие смартфоны обладают солидной производительностью, позволяющей комфортно заниматься интернет-серфингом. А наша сеть связи имеет широкое покрытие на Дальнем Востоке и дает возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом там, где он необходим, независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе, в дороге или отдыхаете за городом. Еще один важный фактор - повышение доступности мобильного интернета за счет дифференцированных пакетов трафика.

На сегодняшний день именно «МегаФон» остается лидером на рынке мобильной передачи данных, в том числе и в сегменте 4G. Исследование услуг передачи данных, проведенное агентством Telecom Daily в апреле 2014 года в десяти городах-миллионниках России, показало, что, благодаря повсеместному развитию сетей LTE во всех крупнейших городах, «МегаФон» продемонстрировал наибольшую скорость передачи данных среди всех операторов.

Достигать таких результатов оператору позволяет наличие объективного преимущества в инфраструктуре. Скорость интернет-доступа напрямую связана с шириной частотного спектра. Объединив на первом этапе частотные возможности «МегаФона» и «Скартела» в диапазоне 2600 МГц, «МегаФон» получил непрерывный частотный спектр в 40 МГц - это в 4 раза больше, чем у любого из конкурентов.

В этом году оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сети 4G/LTE в городах Биробиджан, Благовещенск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре. И сегодня доступ к высокоскоростному мобильному интернету от «МегаФона» имеют жители 68 из 85 субъектов Федерации, в том числе 5 регионов Дальнего Востока: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

География 4G/LTE-роуминга «МегаФона» сегодня насчитывает 22 страны. Среди них Южная Корея, Сингапур, специальный административный район Гонконг, Израиль, более половины стран Западной Европы.

Технологии не стоят на месте, и LTE не исключение. В феврале этого года все тот же «МегаФон» одним из первых в мире и первым в России запустил в коммерческую эксплуатацию в центре Москвы сеть LTE-Advanced, позволяющую развивать скорость передачи данных до 300 Мбит/с. И сеть 4G+ оператора готова к дальнейшему развитию технологии LTE-Advanced, в том числе на Дальнем Востоке. Это показал тестовый запуск LTE-A в Хабаровске в мае этого года, в ходе которого была достигнута скорость передачи данных в сети «МегаФон», превышающая 260 Мбит/с. Реклама.

Дмитрий ТЮЛЕНИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.