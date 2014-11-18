www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

LTE-смартфоны могут стать хитом новогодних продаж

18 Ноября 2014, 13:54 | Приморье

Продажи LTE-смартфонов растут быстрее, чем продажи большинства других категорий смартфонов, и в ближайшее время эта тенденция не исчезнет, утверждают представители ритейла, работающего с электроникой.

Этому способствует рост доступности мобильных устройств с поддержкой LTE, а также активное развертывание операторами сотовой связи сетей 4G/LTE. При этом, несмотря на значительное удешевление рубля по отношению к ведущим мировым валютам, ритейлеры не ожидают повышения цен на мобильные устройства до начала следующего года и прогнозируют повышение доли недорогих LTE-аппаратов в сезон предновогодних продаж.

«Связной», один из ведущих российских ритейлеров в области мобильной и цифровой техники, опубликовал в начале ноября исследование о рынке LTE-смартфонов. По данным компании, за девять месяцев 2014 г. в России было продано более 2,1 млн LTE-смартфонов на сумму 48,1 млрд руб. За год количество проданных устройств выросло на 105%, выручка от их продажи - на 80%. Ассортимент смартфонов с поддержкой сетей LTE на российском рынке достиг 100 моделей по итогам первых девяти месяцев 2014 года. Это в 2,5 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. Средняя стоимость LTE-смартфона снизилась за этот период на 12% и составила 22 660 руб. При этом появляется все больше моделей в ценовом сегменте до 10 000 руб.

Напомним, какие преимущества дает технология 4G/LTE пользователям. Это высокая скорость передачи данных и быстрый отклик на запрос (PING), что позволяет быстро скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, делать большое количество вкладок в интернет-браузере без задержек при открытии страниц, с комфортом играть в онлайн-игры. Использование 4G также позволяет раздавать доступ в интернет по Wi-Fi сразу на несколько других устройств, что дает возможность развернуть полноценный мобильный офис в любом удобном для этого месте.

Но все эти возможности доступны лишь при условии, что смартфон, поддерживающий эту технологию, находится в зоне покрытия сети 4G/LTE. В Приморском крае первопроходцем в развитии мобильной связи четвертого поколения стала компания «МегаФон». Оператор развернул здесь сеть 4G летом 2012 года.

- Если раньше основной объем информации наши абоненты «качали» через USB-модемы, то сегодня все больше людей предпочитают пользоваться смартфонами, - говорит директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН. - И это совершенно естественно. Во-первых, смартфон - универсальный гаджет, который можно использовать в том числе и как модем, точку доступа в интернет для других устройств - ноутбука, планшета. Во-вторых, сегодня даже недорогие смартфоны обладают солидной производительностью, позволяющей комфортно заниматься интернет-серфингом. А наша сеть связи имеет широкое покрытие на Дальнем Востоке и дает возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом там, где он необходим, независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе, в дороге или отдыхаете за городом. Еще один важный фактор - повышение доступности мобильного интернета за счет дифференцированных пакетов трафика.

На сегодняшний день именно «МегаФон» остается лидером на рынке мобильной передачи данных, в том числе и в сегменте 4G. Исследование услуг передачи данных, проведенное агентством Telecom Daily в апреле 2014 года в десяти городах-миллионниках России, показало, что, благодаря повсеместному развитию сетей LTE во всех крупнейших городах, «МегаФон» продемонстрировал наибольшую скорость передачи данных среди всех операторов.

Достигать таких результатов оператору позволяет наличие объективного преимущества в инфраструктуре. Скорость интернет-доступа напрямую связана с шириной частотного спектра. Объединив на первом этапе частотные возможности «МегаФона» и «Скартела» в диапазоне 2600 МГц, «МегаФон» получил непрерывный частотный спектр в 40 МГц - это в 4 раза больше, чем у любого из конкурентов.

В этом году оператор запустил в коммерческую эксплуатацию сети 4G/LTE в городах Биробиджан, Благовещенск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре. И сегодня доступ к высокоскоростному мобильному интернету от «МегаФона» имеют жители 68 из 85 субъектов Федерации, в том числе 5 регионов Дальнего Востока: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

География 4G/LTE-роуминга «МегаФона» сегодня насчитывает 22 страны. Среди них Южная Корея, Сингапур, специальный административный район Гонконг, Израиль, более половины стран Западной Европы.

Технологии не стоят на месте, и LTE не исключение. В феврале этого года все тот же «МегаФон» одним из первых в мире и первым в России запустил в коммерческую эксплуатацию в центре Москвы сеть LTE-Advanced, позволяющую развивать скорость передачи данных до 300 Мбит/с. И сеть 4G+ оператора готова к дальнейшему развитию технологии LTE-Advanced, в том числе на Дальнем Востоке. Это показал тестовый запуск LTE-A в Хабаровске в мае этого года, в ходе которого была достигнута скорость передачи данных в сети «МегаФон», превышающая 260 Мбит/с. Реклама.

Дмитрий ТЮЛЕНИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Мегафон  смартфоны 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • поЦоны с раЁна08:43, 19.11.2014#

    Да не киздите. Первой была Йота в ПК. Правда и сейчас у нее скорость 4г местами вообще гавняная. не реклама.

  • Псевдоним18:55, 27.11.2014#

    Поцанчик, Йота это Мега, только название другое. . . неужели лень погуглить. Йота - это виртуальная прокладка на реальной сети МегаФона.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru