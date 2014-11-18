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Турпоток в Приморье с начала года вырос на 30 тысяч человек
Въездной туристический поток в Приморье за 9 месяцев текущего года составил 336 682 человека. За аналогичный период прошлого года регион посетил 305 901 человек. Таким образом, рост въездного турпотока за 9 месяцев составил более 30 тысяч человек. Такие данные озвучили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма администрации края.
Кроме того, по данным Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю, за 9 месяцев 2014 года за рубеж с целью отдыха выехало 467 448 жителей Приморья. Для сравнения: за аналогичный период 2013 года выезд российских граждан составил 488 437 человек.
Напомним, развитие въездного туризма – задача, поставленная губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Он также поручил разработать узнаваемый туристический бренд края.
«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Я много где путешествовал и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул губернатор. Уже сформирован список из более 20 брендовых мест Приморья. Он одобрен общественным экспертным советом по развитию туризма.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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