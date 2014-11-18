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Приморье сохраняет позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

18 Ноября 2014, 12:04 | Приморье

В октябре Приморский край сохранил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России. Исследование подготовлено экспертами фонда «Петербургская политика». Приморье на протяжении последних месяцев остается в группе регионов «с высокой устойчивостью».

По версии экспертов, в сентябре Приморский край набрал 7,5 балла. Между тем еще в апреле Приморье находилось в группе «со средней устойчивостью».

Среди наиболее значимых событий месяца в Приморье эксперты отмечают подписание Владимиром Миклушевским соглашения о создании Владивостокской агломерации, встречу руководителя края с руководством корейской «Хендэ Хэви Индастриз» по вопросам реализации проектов компании на территории региона, подписание соглашения о сотрудничестве между приморским Центром развития экспорта и южнокорейскими свободными торговыми зонами Юлчон и Кимже, переговоры с бизнес-делегацией губернаторства Хоккайдо по вопросу создания строительных производств в Приморье, прибытие в регион второго самолета DHC-6 TwinOtter 400 для внутрикраевых перевозок и многие другие инициативы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рейтинг  АТР 



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