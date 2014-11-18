Новый глава Приморской ТПП: Палата должна заниматься еще большим количеством вопросов

«Золотой Рог» представляет читателям нового руководителя Приморской торгово-промышленной палаты

Совсем недавно решением внеочередного собрания членов президентом Приморской торгово-промышленной палаты единогласно избран Борис СТУПНИЦКИЙ.

Новый руководитель ПТПП сегодня входит в курс дел, но, несмотря на чрезвычайную загруженность, согласился встретиться с корреспондентом «ЗР» для беседы о своих первоочередных задачах, традиционных и перспективных направлениях деятельности палаты, диалоге с бизнес-сообществом региона на площадке ПТПП.

- Борис Владимирович, насколько сложным для вас стало решение о переходе на работу из госорганов в общественную организацию, ранее с ее деятельностью приходилось сталкиваться?

- Вся моя работа в федеральных органах исполнительной власти соотносилась с деятельностью палаты, потому что мы точно так же были призваны заниматься развитием экономики региона, внешнеэкономических связей, бизнес-сообщества. Всем, что делала палата на определенных этапах времени, в большей или меньшей степени занимались и территориальные управления тех федеральных министерств, в которых я трудился. Решение о переходе, как и всякое решение такого рода, было непростым, но в силу своего предыдущего опыта я вполне отчетливо представлял тот объем работы, которым здесь придется заниматься.

- Значит, длительного времени на вхождение в курс дела не потребуется?

- Время нужно только на ревизию нынешнего состояния дел. Нужно понять, в каком состоянии находятся те или иные направления деятельности в палате: где регресс, прогресс, стагнация... Ну и конечно, время нужно на ознакомление с руководителями подразделений палаты, персоналом.

– Вы пока еще не поняли, где прогресс, а где регресс?

– Для себя, конечно, сделал определенные выводы… К сожалению, палата в последнее время потеряла ряд позиций, занимаясь только своими традиционными функциями: экспертизой, сертификацией, иностранными переводами. Справедливости ради должен заметить, что в этой сфере она сильна.

Но палата должна заниматься еще большим количеством вопросов. Это оценка регулирующего воздействия на бизнес, мониторинг правоприменительной практики, внешнеэкономическая, конгрессная, выставочно-ярмарочная деятельность, бизнес-миссии, работа по Федеральному закону №44-ФЗ о федеральной контрактной системе в области госзакупок.

В Федеральном законе о Торгово-промышленной палате №5340-1 и Уставах Торгово-промышленной палаты России и Приморского края в числе целей и задач этой общественной организации прописаны содействие развитию экономики страны и региона, интеграции в мировую и, в данном случае, в экономику АТР, представление интересов бизнес-сообщества в органах власти. Эти направления не получили на сегодняшний день должного развития.

Предстоит активизировать работу третейского суда при ПТПП, он сформирован, но рассматривает очень мало дел, думаю, причина в том, что предприниматели просто не знают все его преимущества. В их числе сокращенные сроки рассмотрения вопросов, право сторон на формирование состава суда. Решение третейского суда обязательно для исполнения, это очень хороший механизм разрешения споров между предпринимателями.

Члены палаты закономерно ожидают от нее определенных действий по представлению и защите своих интересов внутри страны и за рубежом, ведь это также одна из основных функций палаты. И в этом смысле у нас большие резервы.

– Ваша кандидатура проходила согласование в президиуме правления ТПП России, какие-то наказы, пожелания были сделаны?

- Работать. Здесь очень четко определено, что надо делать, палата – единственная общественная организация, которая имеет федеральный закон, там все прописано, то есть алгоритм действий понятен, его нужно реализовывать.

- На внеочередном собрании членов ПТПП были внесены изменения в устав организации, в чем они заключаются?

– Мы первая палата в России, которая внесла изменения в устав в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ о внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ, в нем дана новая интерпретация правовых норм, определяющих само понятие и деятельность некоммерческих организаций, каковой и является наша общественная организация. Теперь мы – некоммерческая корпорация в организационно-правовой форме союза «Торгово-промышленная палата Приморского края». Возглавляет союз «ПТПП» президент, должности президента и председателя правления (коллегиального органа управления) разведены. Председателем правления избран Владимир Алексеевич СТЕГНИЙ, в должности вице-губернатора Приморского края он курировал внешнеэкономическое направление, сейчас – заместитель генерального директора ООО «Тернейлес».

– На собрании вы выступили с программной речью, в чем суть этой программы?

– Я вижу четыре направления деятельности ПТПП. Первое – это освоение традиционных услуг. Второе - поиск новых видов услуг, которые могут приносить доходы для обеспечения деятельности палаты. Третье – создание условий, которые позволят эти новые виды услуг воплотить в жизнь. Четвертое - эффективная работа с членами палаты, для того чтобы они увидели, что те ожидания, которые они возлагают на палату, реализуются. И сегодня это одна из наших основных задач – работа с членами и для членов палаты, а также и для бизнес-сообщества.

А для того чтобы осуществлять все эти виды услуг, традиционные и новые, конечно, нужно создавать условия и, прежде всего, формировать экспертные сообщества по направлениям, по отраслям. Должны быть квалифицированные специалисты, которые могли бы компетентно работать в тех отраслях, которые нуждаются во взаимодействии с палатой.

- А как оцениваете существующий потенциал специалистов ПТПП?

– Это крепкие специалисты, много лет проработавшие в палате, эксперты с соответствующими знаниями и аккредитацией. Палата постоянно обучает своих экспертов, выделяя на это и время и немалые средства, и эту работу мы будем продолжать. Но в соответствии с широким спектром новых задач коллектив, думаю, будет расширяться.

– На ваш взгляд, экспертная работа бизнесом востребована?

- Конечно, любой законопроект, который имеет прямое либо косвенное отношение к бизнесу, просто обязан пройти экспертизу бизнес-сообщества. Второе – оценка регулирующего воздействия, ведь это механизм, с помощью которого можно понять эффективность того или иного закона, посмотреть на его применение, внести свои предложения. Механизмы отработаны – либо через палату Приморского края, либо через палату России. И, конечно, бизнесу необходимо, чтобы палата со своим экспертным сообществом посмотрела на те законодательные положения, которые не устраивают бизнес-сообщество.

У нас очень хорошие законы принимаются. Но вопрос правоприменения, конечно, есть, и здесь на первый план выходит мониторинг правоприменительной деятельности. Кто должен этим заниматься? Конечно, палата в том числе.

Скептическое отношение к власти бизнеса, который много лет живет под лозунгом «не мешайте!», в общем-то понятно. Но мы не государственный орган, мы как раз та общественная организация, которая представляет интересы бизнеса и которая сама состоит из бизнеса. Мы можем не просто достаточно критично посмотреть на те или иные строки законопроектов, но и – что является ключевым, критиков сегодня хватает – найти рациональное предложение по каждому не устраивающему бизнес законодательному предложению.

За 2013 год в ТПП России в рамках оценки регулирующего воздействия поступило 622 проекта НПА, по 133 подготовлены и направлены замечания и предложения, по 69 проектам позиция ТПП была учтена. На текущий момент 2014 года экспертами ТПП России отработано более 700 законопроектов.

- То есть палата является реальной площадкой для общения бизнеса?

- Должна стать, пока не стала. Перед собранием была проведена актуализация членской базы ПТПП. Ранее в ней числилось 205 членов. Пришлось расстаться с теми предприятиями, которые прекратили свое существование, по сведениям налоговой, были реорганизованы или находятся в процессе реорганизации, теми, кто утратил связь с палатой, не платил длительное время членские взносы. А связь они утратили по одной простой причине – не видели, что реально дает им участие в этой организации.

На сегодня в ПТПП 103 члена, но мы не делаем из этого проблемы, потому что даже те предприятия, которые прекратили свое членство, в новых обстоятельствах рассматривают вопрос о повторном вступлении, и мы с ними работаем. Наша задача сейчас – сделать палату одной из коммуникационных площадок бизнеса и власти, бизнеса и бизнеса, работающего и в России, и за рубежом.

В этом смысле я считаю знаковым состоявшееся в конце июля этого года совещание у председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА с торгпредами страны в иностранных государствах (в нем участвовали министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ и президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН), на котором пришли к пониманию необходимости тесного взаимодействия региональных палат и торговых представительств за рубежом.

Задачи, которые поставлены и перед палатами, и перед торговыми представительствами, во многом схожие. Это поддержка российского экспорта, формирование информационного поля по экспортным возможностям и импортным потребностям регионов, содействие предприятиям по выходу на внешний рынок. Так что будем активизировать сотрудничество с ключевыми торгпредствами РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в Японии, КНР, Республике Корея, Вьетнаме.

Досье "Золотого Рога"

После окончания в1988 году восточного факультета ДВГУ (японский язык) Борис Ступницкий поступил на работу в систему Министерства внешнеэкономических связей СССР, далее трудился в системе МВЭС России, Министерства торговли РФ, с 2005 года – на руководящих должностях в территориальных управлениях Минэкономразвития России и Минпромторга России.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.