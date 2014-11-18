Автомобилистов Приморья готовят к пустым пистолетам и резкому повышению цен на бензин

Проблемы, связанные с недопоставкой топлива и завышением оптовых цен, стали следствием монополизации топливного рынка

Независимые розничные продавцы автомобильного топлива в Приморье заявили о недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний. По их данным, нефтяные компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами, уже сегодня готовят владельцев независимых АЗС к росту цен на бензин и дизтопливо в начале 2015 года на 15-20%.

Последние считают, что положение может исправить обеспечение на законодательном уровне независимым участникам рынка и сбытовым подразделениям вертикально интегрированных компаний (ВИНК) равных условий приобретения топлива, что позволит формировать конкурентные цены.

«По нашему прогнозу, цена литра 92-го на АЗС независимых розничных продавцов в 2015 году может подняться до 50 рублей. К этому подталкивает в том числе и сбытовая политика нефтяных компаний, имеющих собственную розничную и оптовую сеть в Приморье», - заявил в Уссурийске на собрании собственников независимых АЗС и нефтебаз Приморья директор ООО «Комплект-Сервис» Владимир ЧИРСКОВ.

Как известно, основная часть нефти добывается в России несколькими вертикально интегрированными компаниями, которые владеют мощностями по добыче нефти, ее переработке, а также сбыту топлива, в том числе розничными сетями автозаправочных станций. На Дальнем Востоке таким предприятием является ОАО «Роснефть» в лице своего дочернего подразделения ООО «РН-Востокнефтепродукт». Еще одна компания, перерабатывающая нефть и реализующая автомобильное топливо через сеть собственных АЗС, - НК «Альянс», подконтрольная Независимой нефтегазовой компании, которой владеет бывший топ-менеджер «Роснефти» Эдуард ХУДАЙНАТОВ.

«Постоянной проблемой для региона стал дефицит автомобильного топлива, причиной которого служат системные сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов, которые на Дальнем Востоке входят в структуру тех же ОАО «Роснефть» и НК «Альянс». Итогом временных остановок «на ремонт» или после аварий (например, пожара Ачинского НПЗ в 2014 году) становится рост цен на автомобильное топливо. Хотя, по нашим данным, мощностей действующих заводов на Дальнем Востоке достаточно, чтобы обеспечивать нефтепродуктами всех игроков рынка, не допуская дефицита», - отметил Владимир Чирсков.

Он напомнил, что во всех странах в связи с остановками НПЗ делают необходимые запасы и стараются не допускать роста цен на топливо, так как любое увеличение стоимости сказывается на многих других сферах народного хозяйства, включая транспорт и торговлю, неизбежно ведет к разгону инфляции.

Еще несколько лет назад независимые розничные сети АЗС имели возможность в таких ситуациях приобретать топливо на бирже в Москве, где в результате прозрачных рыночных механизмов независимыми АЗС по справедливой цене закупался качественный товар в необходимых объемах. После учреждения «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» (СПбМТСБ) нефтеперерабатывающие заводы реализуют свою продукцию на этой торговой площадке. Однако за последний год доля объемов светлых и темных нефтепродуктов, реализуемых на СПбМТСБ, сократилась с 15% до 5%. И это несмотря на то, что доля независимых розничных продавцов автомобильного топлива сегодня составляет 44% рынка, доля мелкооптовой торговли достигает 56%.

По словам Владимира Чирскова, в последние месяцы сложилась парадоксальная ситуация: цена на бензин на АЗС «Роснефти» меньше, чем оптовая цена, которую сбытовое подразделение «Роснефти» выставляет независимой сети.

«Приведем пример: цена самого популярного бензина АИ-92 в розничной сети «Роснефти» и «Приморнефтепродукта» в Приморском крае 30 октября 2014 года составила соответственно 34,80 рубля и 34,60 рубля за литр, а оптовая цена того же бензина для независимых автозаправочных станций - 34,90 рубля! Получить топливо в таких условиях независимым продавцам больше негде, мелкие сети вынуждены назначать розничную цену на два-три рубля выше, теряют конкурентоспособность и обречены на разорение», - сказал директор ООО «Комплект-Сервис».

«Оптовая реализация нефтепродуктов по ценам выше, чем ВИНК делают через свои сети, плавно ведет независимых поставщиков горючего к банкротству или крайне жалкому существованию. Условия, предлагаемые ими - «поставлю топливо, когда хочу, сколько хочу и по каким ценам захочу», независимо от уровня цен розничных сетей ВИНК, - неприемлемы. А в условиях монополизации рынка преступны», - считает директор ООО «УссурНефтеПродукт» Юрий ЧУБКО.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы сети АЗС BENZO (ООО «Альфа Влад Ойл») Анна КОРЫТОВСКАЯ солидарна с коллегами.

«Проблемы, связанные с недопоставкой топлива, завышением оптовых цен, стали следствием монополизации топливного рынка. Налицо неравные условия конкуренции. В связи с этим независимые АЗС не могут работать в нормальном режиме: не только предоставлять новые рабочие места, но и сохранять прежние. И это очень тревожный факт. Сейчас часть АЗС приостановила свою деятельность, сократила рабочий день сотрудникам. Люди трудоспособного возраста получают эмоциональный удар, который отразится не только на их судьбе, но и на всем обществе в целом. Главное отличие социально ориентированного бизнеса - выполнение обязательств по выплате налогов в бюджет. Независимые АЗС в Приморском крае эту функцию выполняют, перечисляя в бюджеты всех уровней десятки миллионов рублей», - отметила маркетолог.

Участники совещания отмечают, что с подобной ситуацией ценового диктата крупных компаний уже сталкивался ранее ряд регионов, там независимые АЗС прекращали свое существование.

«Представляется, что крах независимых розничных сетей автозаправочных станций на Дальнем Востоке, где расстояния между населенными пунктами намного больше, чем на Западе страны, будет иметь куда более катастрофические последствия! Мы, как представители бизнеса, предлагаем взглянуть на эту ситуацию с точки зрения возможных экономических и инфраструктурных потерь для территории. Ведь большая часть автозаправочных станций, а тем более сеть заправок - это еще и сопутствующая инфраструктура с благоустроенными территориями, кафе, магазинами, сферой услуг. Вероятное закрытие подтолкнет некоторых предпринимателей уйти в тень, искать некачественный товар, под видом одного топлива поставлять совершенно другое. Обострятся проблемы, с которыми государство старается бороться на протяжении долгих лет», - говорится в итоговом протоколе совещания.

Приморцы заявили о необходимости на законодательном уровне обеспечить независимым участникам рынка и сбытовым подразделениям ВИНК равные условия приобретения топлива, что позволит формировать конкурентные цены.

«Другими словами, и независимые участники, и сбытовые подразделения компаний-монополистов должны покупать продукт с биржи. Для этого необходимо увеличить объем реализации выпускаемой нефтяными госкомпаниями продукции через биржу. Он должен составлять не менее 40%. Также необходимо определить фиксированный процент наценки независимым розничным сетям не менее 15%», - прозвучало на совещании.

Параллельно собственники независимых АЗС и нефтебаз Приморья предложили создать Дальневосточную сырьевую биржу. Участники рынка считают, что биржа при условии успешной работы сможет сломать систему, когда монополисты на рынке автомобильного топлива - вертикально интегрированные нефтяные компании - диктуют высокие цены частным компаниям.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.