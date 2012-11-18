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ОАО «АСКОЛЬД» принял участие в выставке PCVEXPO 2012
В работе 11-ой международной специализированной выставки PCVExpo-2012 «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» аскольдовцы участвуют уже в третий раз. Этот ежегодный международный арматурный форум является одной из самых авторитетных отраслевых выставок не только в России, но и в мире.
Специалисты ОАО «Аскольд» провели ряд продуктивных встреч как с потенциальными заказчиками, так и с давними партнерами, в том числе и с разработчиком запорных шаровых клапанов - фирмой «АТЭК». Были обсуждены вопросы усовершенствования конструкции клапанов, сроков изготовления, информационного сопровождения.
Параллельно с выставкой PCVExpo на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум» проводилась 15-я международная выставка машиностроения и металлообработки Mashex 2012, на которой ведущие компании мира представили свою инновационную продукцию. Аскольдовские специалисты увидели современные тенденции развития технологий металлообработки и создания современных конструкций металлообрабатывающего оборудования и даже наметили предварительный план технического перевооружения производства.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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