ОАО «АСКОЛЬД» принял участие в выставке PCVEXPO 2012

В работе 11-ой международной специализированной выставки PCVExpo-2012 «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» аскольдовцы участвуют уже в третий раз. Этот ежегодный международный арматурный форум является одной из самых авторитетных отраслевых выставок не только в России, но и в мире.

Специалисты ОАО «Аскольд» провели ряд продуктивных встреч как с потенциальными заказчиками, так и с давними партнерами, в том числе и с разработчиком запорных шаровых клапанов - фирмой «АТЭК». Были обсуждены вопросы усовершенствования конструкции клапанов, сроков изготовления, информационного сопровождения.

Параллельно с выставкой PCVExpo на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне «Форум» проводилась 15-я международная выставка машиностроения и металлообработки Mashex 2012, на которой ведущие компании мира представили свою инновационную продукцию. Аскольдовские специалисты увидели современные тенденции развития технологий металлообработки и создания современных конструкций металлообрабатывающего оборудования и даже наметили предварительный план технического перевооружения производства.

Татьяна КУРОЧКИНА.